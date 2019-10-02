親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
何韻詩遭潑漆案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不斷更新／尋獲第5具遺體！ 南方澳斷橋仍有1人失聯搜救中

販毒牟利還種大麻 富家男恐面臨7年刑責

2019-10-02 15:10中央社 苗栗縣2日電

苗栗縣35歲胡姓男子繼承家中房產生活優渥，因交友不慎染毒癮，涉嫌販毒並在自家住處栽種大麻，苗栗地檢署依販毒、持毒等罪嫌起訴，並請法院從重量刑，恐面臨7年以上刑責。

苗栗縣警察局今天發布新聞表示，胡男雙親已逝，繼承了土地與房產，家境頗佳，曾開設餐廳、麵館，卻誤交損友染上毒癮，生意陸續歇業或轉手，涉嫌與徐姓友人從事販毒不法勾當。

警方接獲情資反映，胡男涉嫌於今年初起販賣K他命、搖頭丸、毒品咖啡包等，經跟監蒐證發現，胡男負責找貨源，徐姓友人出面接頭交易，將毒品販賣到鄰近縣市，經報請苗栗地檢署指揮偵辦，5月間持搜索票搜索。

警方在胡男住處查獲安非他命5.53公克、顆粒及粉狀K他命近670公克、K他命咖啡包324包、搖頭丸40多包及一粒眠1230顆，現場宛如小型毒品分裝工廠；此外，並在胡男住處查扣大麻活體5株、死株16棵、大麻種子494粒、大麻花12.85公克以及大麻培養皿、LED燈具、加濕氣等栽種器具。

警方指出，胡男辯稱種大麻是自己吸食，並否認販毒，然而警方在徐男住處，查獲總重近200餘公克的毒品咖啡包、K他命、梅餅、分裝袋、磅秤等，徐男供稱毒品來源來自胡男。

檢警調查，胡男涉嫌販毒，短短5個月不法獲利估計逾新台幣258萬元，甚至栽種大麻；苗栗地檢署檢察官日前依違反毒品危害防制條例販賣及意圖販賣而持有毒品罪嫌，將胡男、徐男起訴，並請法院對胡男從重量刑，胡男恐面臨7年以上刑責。

大麻毒品販毒

相關新聞

普悠瑪被害人：至今不敢坐火車 一定要找出真相

2019-10-02 13:44

墾丁墾鼻頭3潛客失蹤 3小時未尋獲讓人心急

2019-10-02 15:04

普悠瑪案首次開庭 尤振仲：依操作程序，當然不認罪

2019-10-02 14:28

南投仁愛鄉公所遭檢調搜索 鄉長約談後無保請回

2019-10-02 13:55

影／身心煎熬 普悠瑪司機尤振仲：跟犯人沒兩樣

2019-10-02 13:28

韓藝人宋讚養自曝遭強拍裸照 經紀人反控誹謗不起訴

2019-10-02 13:27

不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋

2019-10-02 13:03

鄉代主席涉帶頭暴力討債 警拘15人

2019-10-02 11:46

海巡緝獲市價500餘萬元未稅菸 私梟棄200餘箱逃逸

2019-10-02 11:10

普悠瑪法院首開庭 尤振仲在庭上辯護：當然不認罪！

2019-10-02 10:50

汐止警薛定岳殉職案檢方起訴王男 未認定故意害死薛

2019-10-02 10:49

影／普悠瑪法院首開庭 傳尤振仲等54人

2019-10-02 10:12

服務處傳槍擊？女議員劉茂群 不滿警方輕描淡寫

2019-10-02 10:04

南方澳搜救找到第四名罹難者 剩2人待救

2019-10-02 09:14

服務處槍擊初判為誤射 議員上直播控訴「警告意味濃」

2019-10-02 00:23

桃市議員服務處遭槍擊？ 警方赴現場採證找到塑膠子彈

2019-10-01 20:45

連千毅公司再遭扣111件「精品」 品牌項目全曝光

2019-10-01 18:11

時力女議員遭網友「柯文哲」辱罵嗆殺 警介入偵辦

2019-10-01 16:52

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44

颱風夜覬覦ATM 揮刀砍傷存款人僅得手2千元

2019-10-01 14:32

第三方警政介入 連千毅的公司「結束營業」

2019-10-01 14:20

連千毅再遭聯合稽查 蘭庭國際拆招牌停業

2019-10-01 14:04

影／颱風夜走錯包廂引衝突 4男KTV走廊圍毆1男全送辦

2019-10-01 13:33

隨機鎖定檳榔攤 持刀指向店員搜刮財物

2019-10-01 13:27
看更多

熱門文章

不斷更新／南方澳大橋瞬間坍塌 尋獲第5具遺體！仍有1人失聯搜救中

2019-10-01 11:03

柯以柔離婚成功 法院依兩項重大事判離婚柯獲賠40萬

2019-10-01 17:53

南方澳跨港大橋坍塌 郭台銘霸氣捐1000萬元

2019-10-01 16:11

南方澳斷橋意外 凸顯中央災變中心群龍無首部長還失言

2019-10-01 20:20

整理包／駭人畫面！南方澳跨港大橋坍塌 一次知道各種「關鍵」

2019-10-01 16:46

林佳龍指示公開南方澳大橋檢測報告 縣府連夜翻找送出

2019-10-02 09:39

南方澳跨港大橋3年前檢測報告 健行科大：不宜公布

2019-10-02 09:30

南方澳斷橋壓船 消防員：水下救難訓練差、裝備爛

2019-10-02 00:21

「兄弟，你辛苦了」 憶死難漁工船東痛哭

2019-10-02 11:55

跨港大橋斷裂 設計公司副總：影像研判是鋼索鏽蝕鬆脫

2019-10-01 16:11

施工建商標完就收攤？ 立委提南方澳大橋興建三疑點

2019-10-02 10:32

總統稱油罐車失火釀斷橋 徐國勇：是我報告總統

2019-10-01 18:52

斷橋追因／3年前檢修報告就示警 誰漏接？

2019-10-02 00:42

外送打趴店面？他嘆店面已沒落 網友：跟現點差很多！

2019-10-02 10:42

影／林佳龍宣布：外籍罹難漁工 每人賠償500萬元

2019-10-02 12:05

影╱南方澳斷橋壓住漁船 海軍艦船搶拖出一艘

2019-10-01 16:19

林佳龍：軍方以爆破等方式 今開出長10米航道

2019-10-02 08:28

南方澳大橋完整檢測報告公開 鋼索竟未列檢測項目

2019-10-02 11:08

斷橋究責 宜縣府嗆港務公司：有沒有依規定做橋梁檢測？

2019-10-02 10:39

油罐車司機命危搶救 護理師女兒忍痛完成工作趕回醫院

2019-10-01 15:41

老闆面試美女3小時？ 告網友不起訴無法再自訴

2019-10-02 08:42

影╱油罐車失火造成橋斷？徐國勇：他回報的訊息非總統口誤

2019-10-01 16:29

連千毅公司再遭扣111件「精品」 品牌項目全曝光

2019-10-01 18:11

影／交通部：斷橋傷亡失蹤16人 漁船臨時通道明完成

2019-10-01 21:26

蔡正元解讀「潑漆」：原來最白痴的人都在一座小島上

2019-10-01 15:52

南方澳大橋檢測報告公開 學者：當時有鏽蝕也看不出

2019-10-02 10:05

影／找到2名移工遺體？ 徐國勇說有指揮中心說無

2019-10-01 19:25

海軍水下大隊明晨出動 打通南方澳臨時航道

2019-10-01 21:33

南方澳3死者身分確認 拱橋倒影夜更哀傷

2019-10-02 05:22

人夫不滿小三前女友結新歡 持刀刺死情敵判無期

2019-10-01 18:35

【重磅快評】綠營就是要押人 司法那條線會被跨越嗎？

2019-10-01 19:14

南方澳跨港大橋斷 專家：一根一根斷，系統性因素導致

2019-10-02 11:43

不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋

2019-10-02 13:03

全台已無「危橋」 港務公司17座橋成模糊地帶

2019-10-01 18:25

南方澳跨港大橋倒塌 火險及責任險共保了2.45億元

2019-10-01 18:36

警官騎車遭追撞 離開車禍現場反遭控肇逃

2019-10-02 11:39

BMW攔檢不停警用機車遭輾壓車底 全力追緝在逃嫌犯

2019-10-01 21:53

影／軍方工兵M3浮門橋進場 水下平台重兵救援

2019-10-02 07:07

「帥哥FBI」鄧佳華遭G奶網紅提告性騷 獲不起訴

2019-10-02 10:58

少男腳踏兩條船嘿咻少女 前案獲緩刑這案逃不了

2019-10-02 07:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top