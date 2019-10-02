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不斷更新／尋獲第5具遺體！ 南方澳斷橋仍有1人失聯搜救中

新竹縣鄉代涉暴力討債 刑事局逮15嫌送辦

2019-10-02 15:10中央社 台北2日電

刑事局破獲一起以新竹縣王姓鄉民代表為首的犯罪集團，其涉嫌於去年指揮集團成員暴力討債和強盜被害人鉅額款項，初估共涉嫌當地5起重大案件，9月30日執行拘提15嫌送辦。

新竹縣一名具現任鄉民代表身分的王男為犯罪集團首腦，並涉嫌於去年指揮集團成員以暴力手段為人討債，以及強盜被害人鉅額款項。刑事局偵查第四大隊獲報後，於今年3月初偕同新竹市警察局、新竹縣調查站等單位共組專案小組追查。

因案情重大，警方報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，初步釐清共涉嫌新竹地區5件加重強盜、恐嚇取財、傷害、恐嚇、強制及毀損等重大暴力案件，嚴重影響新竹地區治安。

在配合警政署規劃的「全國同步掃黑行動」專案，專案小組於9月30日偕同新竹市警察局、宜蘭縣警察局三星分局、台北市警察局、法務部調查局新竹縣調查站及南投憲兵隊等單位，前往新竹縣（市）、苗栗縣、台中市、桃園市及嘉義縣等地，展開同步搜索、拘提行動，共拘提包括王男及組織成員等15嫌到案。

同時，也查獲改造手槍1枝、子彈23發、道具槍1枝、棍棒數枝、愷他命、商業本票、手機、民意代表識別背心及現金新台幣440萬元等贓證物。

全案詢後依違反組織犯罪防制條例、加重強盜、恐嚇取財、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害及毀損等罪嫌，解送新竹地檢署擴大偵辦。

新竹警察強盜

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