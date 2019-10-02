我還有家人在下面！ 遭壓的漁船船主對林佳龍怒吼

2019-10-02 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



南方澳跨港大橋昨天斷裂，壓毀三艘漁船，十多人受傷，6名受困外籍漁工，已找到4具遺體，還有2人下落不明。船主不滿搜救進度，近中午衝到指揮所，對林佳龍幾近怒吼道「我還有家人在底下，船可以破壞，求你快點救人好嗎？」

船主突然出現，大家嚇一跳，他大聲說完，轉身走到斷橋壓毀船隻的地方，忍不住悲從中來說，還有一個人在裡面，船底下壓一個，搜救太慢了，「他是我的家人」」

他一大早就來，看大家枯等都沒動作，很心急，可是只看到各部會只在開會，一直開會，他問，有看到在動嗎？沒有，他要人，船給你破壞沒闗係。

船主太太說，移工就像他們家人，相處十多年，發生這種事很難過，船員事情先生處理，和先生有深厚感情。他們希望有奇蹟發生，移工從那麼遠來這裡，真的很捨不得。

他先生雖是船主，但很多家庭靠這船維持生計，不知未來在那裡，現在先救人要緊，希望政府幫忙。

他們都在聯絡移工家屬，家屬會過來。他希望部長下令，把船拉近靠岸邊破壞船沒關係，把人找出來。他肯定還有移工在底下，從船體中間破壞拉開也可以，找到人才能對移工家屬交待。