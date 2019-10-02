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鄉代主席涉帶頭暴力討債 警拘15人

2019-10-02 11:46聯合報 記者陳金松╱即時報導

選前再度掃黑。新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，涉嫌指揮成員暴力討債、強盜，刑事局與新竹、台北、宜蘭等警方前天聯手掃蕩，拘提王等15人，查獲改造槍支等贓證物；警方初步查出該集團至少涉及新竹地區5件加重強盜、恐嚇取財、傷害、恐嚇、強制及毀損案件，依組織犯罪等罪嫌移送，檢方訊後聲押王嫌。

刑事局說，王男有風飛沙幫背景，幾年前就曾因強包工程、恐嚇建商被檢肅；去年王出獄，又涉嫌幫人討債時恐嚇取財並強盜，警方今年3月接獲檢舉展開調查，發現該集團除了恐嚇取財、強盜之外，也涉及多起恐嚇新竹地區的建商、地主，影響新竹地區的治安，報請新竹地檢署指揮偵辦。

9月30日警方開始行動，包括刑事局、新竹市、宜蘭縣、台北市等警方，及新竹縣調查站、南投憲兵隊等單位同步分頭執行，拘提王男等15人，搜出改造手槍1把、子彈23發、道具槍1、刀棍等犯罪工具，並查扣K他命毒品和440萬元等證物。

警方說，王等人去年幫人討債，涉嫌恐嚇被害人交付100萬元，並把被害人朋友80萬元也搶走；今年5月王等幫人協調死亡車禍，涉嫌恐嚇威脅肇事者賠償350萬元，他分得150萬元。

警方偵詢後將15人依組織犯罪防制條例、加重強盜、恐嚇取財、槍砲、傷害和毀損等罪嫌移送，檢方複訊後聲押王嫌。

刑事局執行掃黑，拘埔新埔鎮代表會主席等15人，查扣大批犯罪工具。圖／刑事局提供
刑事局執行掃黑，拘埔新埔鎮代表會主席等15人，查扣大批犯罪工具。圖／刑事局提供
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恐嚇新竹強盜

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