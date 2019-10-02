南方澳搜救找到第四名罹難者 剩2人待救

南方澳搜救現埸，今天上午8點45分找到第四具失蹤外籍漁工大體，送往蘇澳榮民醫院，剩2人待救。發現處在離13碼頭外400公尺水域。

昨晚11時18分在豆腐岬橋下尋獲第一具大體，為印尼籍的WARTONO。過沒多久，在11時34分也是在豆腐岬橋下尋獲第二具大體，為菲律賓籍的SERENCIO ANDREE ABREGANA。

今天凌晨1時31分，在13號碼頭前方10公尺，找到第三具印尼籍的ERSONA。第四具大體身分則為是菲律賓籍。