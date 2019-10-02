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不斷更新／南方澳大橋坍塌尋獲第4具遺體！仍有2人失聯搜救中

國際關鍵字：CivilWar2，川普彈劾與「美國內戰論」

南方澳搜救找到第四名罹難者 剩2人待救

2019-10-02 09:14聯合報 記者游明煌吳淑君╱即時報導

南方澳搜救現埸，今天上午8點45分找到第四具失蹤外籍漁工大體，送往蘇澳榮民醫院，剩2人待救。發現處在離13碼頭外400公尺水域。

昨晚11時18分在豆腐岬橋下尋獲第一具大體，為印尼籍的WARTONO。過沒多久，在11時34分也是在豆腐岬橋下尋獲第二具大體，為菲律賓籍的SERENCIO ANDREE ABREGANA。

今天凌晨1時31分，在13號碼頭前方10公尺，找到第三具印尼籍的ERSONA。第四具大體身分則為是菲律賓籍。

目前前進指揮所統計4死2重傷8輕傷2失蹤。

南方澳搜救找到第四名罹難者，剩2人待救。記者游明煌/攝影
南方澳搜救找到第四名罹難者，剩2人待救。記者游明煌/攝影
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南方澳搜救找到第四名罹難者，剩2人待救。記者吳淑君攝影
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南方澳搜救找到第四名罹難者，剩2人待救。記者游明煌/攝影
南方澳搜救找到第四名罹難者，剩2人待救。記者游明煌/攝影
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南方澳搜救找到第四名罹難者，剩2人待救。記者游明煌/攝影
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南方澳搜救找到第四名罹難者，剩2人待救。記者游明煌/攝影
南方澳搜救找到第四名罹難者，剩2人待救。記者游明煌/攝影
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碼頭印尼失蹤

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