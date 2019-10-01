桃市議員服務處遭槍擊？ 警方赴現場採證找到塑膠子彈

桃園市議員劉茂羣位在八德區的服務處今晚6點多驚傳槍擊，當時劉雖不在裡頭，但服務處人員聽見「啪！」一聲，發現紗門上有處凹痕，地上還有顆塑膠子彈，警方獲報不敢大意，已請鑑識小組到場勘驗，初步研判不具殺傷力，懷疑可能是附近民眾誤射才虛驚一場，正調閱監視器釐清動機。

劉茂群議員服務處簡惠英秘書表示，案發於晚間6點左右，劉茂群本人當時不在服務處內，服務處人員聽到聲響出外查看，發現地板有塑膠子彈，紗窗玻璃門沒破，但紗窗上留有直徑1.5公分的洞，不過因為隔著紗窗所以沒看到人，為求謹慎趕緊通報四維派出所，由於議員分身特殊，當下八德警分局長等人帶著鑑識小組到場採證，目前在調閱監視器調查中。

據了解，劉茂羣服務處人員今天傍晚6點，聽見大門紗窗傳來異聲，靠近一看才確認上方有凹痕，疑似被射擊但並未打穿，地上還找到1顆類似生存遊戲的子彈，由於目前正值議會開議期，服務處人員不敢大意報警處理。

警方為求謹慎，也由請鑑識小組到場採證，初步研判射擊的槍枝不具殺傷力，附近住戶也說有看過年輕人在玩類似生存遊戲的工具，懷疑可能不小心誤射才打中服務處的大門，應該是虛驚一場，但警方已經調閱附近監視器，將釐清相關人動機。