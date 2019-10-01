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直播主大亂鬥 高市聯合稽查斬斷犯罪金源

2019-10-01 16:35中央社 高雄1日電

高雄日前發生直播主連千毅和寵物店直播主鄭又仁街頭大亂鬥，引發社會嚴重關切。高雄市府出動工務局、衛生局和警力執行聯合稽查連千毅總部，斬斷犯罪金源。

高雄市府聯合稽查小組所稽查的連千毅總部，是位於高雄市左營區的一家國際公司，高雄市警察局左營分局今天說明9月25日的執行情形，強調運用「第三方警政」策略，有效剷除犯罪根源。

由高雄市府經發局、工務局、衛生局、消防局、違建大隊和警力等組成的聯合稽查大隊，前往連千毅直播主總部展開聯合稽查，現場查扣疑似仿冒國際精品皮包、皮帶、眼鏡等，全數扣回鑑定釐清，也發現保健食品、保養品等，涉嫌違反衛生法規，衛生局將進一步調查有無觸法。

警方表示，工務局稽查人員也發現這處直播主總部建物多處擅自增建或違建，工務局後續將針對違法增建部分依法裁處。

工務局違建大隊已前往進一步勘察，查出騎樓及屋後有違建約20坪，依程序於陳述後會擇期派工處理。

警方表示，在聯合稽查大隊展現強力執法決心下，業者已於9月25日公告暫停營業，並於9月28日自行拆除招牌，且向經發局申請公司解散。警方將持續運用「刑罰與行政並行」手段，達到向上溯源、向下刨根、斷絕金援和瓦解聚合組織。

連千毅和鄭又仁街頭大亂鬥，引發高雄連日撞車、砸店、開槍等暴力事件，警方相繼逮捕幫眾送辦。連千毅依槍砲、恐嚇、組織犯罪遭檢方聲押禁見，並經高雄地方法院裁准；涉恐嚇罪的鄭又仁則以新台幣35萬元交保。（編輯：林沂鋒）

直播主衛生局連千毅

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