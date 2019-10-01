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颱風夜覬覦ATM 揮刀砍傷存款人僅得手2千元

2019-10-01 14:32聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市有1名36歲吳姓男子，昨天颱風夜間11時許冒著風雨前往新莊區中正路某銀行ATM存款，未料被歹徒盯上，可能以為他是去提款，亮出水果刀表明搶劫，吳男交出2張千元鈔並想留下百元鈔搭車回家，引發歹徒不滿揮刀攻擊，搶奪得手2千元，警方已循線展開追捕。

據了解，吳姓男子昨天深夜身上帶著5千餘元，獨自前往銀行操作ATM存款其中3千元，轉身準備離開時，後方出現1名穿著黃色輕便雨衣的歹徒，手持水果刀威脅交出身上錢財。

吳男表示願意交付剩下的2張千元大鈔，希望留下百元鈔票以便搭乘計程車回家，引發歹徒怒氣發狂揮刀攻擊，搶錢之後步行離開。監視器拍到案發之後，2人站在銀行門口短暫停留，被害人並未呼救僅快步離開，歹徒才轉身朝反方向不疾不徐走離，並未倉皇奔跑。吳男返家之後才打119報案，由救護車送至衛福部台北醫院包紮傷口，左手肘約5公分刀傷、左手掌1公分擦挫傷。

警方接獲119轉報，由偵查隊和派出所員警前往被害人住家及案發現場調查，初步了解，歹徒年約30歲，身高170公分，身穿黃色輕便雨衣、長褲，推測利用颱風深夜街上人少，以為吳男去ATM領錢伺機犯案，不料被害人是去存款，身上現金不多，惱羞成怒揮刀攻擊。

警方研判，嫌犯僅得手2千元便倉皇逃逸，未持刀要脅被害人再次提款，可能只是當地小混混隨機犯案，已循線追緝。

吳姓男子颱風夜操作ATM存款，被歹徒揮刀攻擊搶走2千元。記者林昭彰／翻攝
吳姓男子颱風夜操作ATM存款，被歹徒揮刀攻擊搶走2千元。記者林昭彰／翻攝
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颱風台北醫院

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