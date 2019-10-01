南方澳跨港大橋塌 12名傷者名單

2019-10-01 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



南方澳跨港大橋倒塌，共有12名傷者，包括兩名海巡人員救災時受傷，送蘇澳榮民醫院，他們分別是左手及右腳受傷，兩腳外傷、中傷。

傷者名單如下：

一、博愛醫院張○昌，男性，61歲，本國籍，檢傷二級，重傷，加護病房。

二、聖母醫院阿○(WINANTO)，男性，其他國家，檢傷二級，重傷，加護病房。

三、北榮蘇澳J○son Nieves，男性，37歲，檢傷二級，中傷一般病房，菲律賓。

四、北榮蘇澳J○NE bullos，男性，30歲，檢傷二級，中傷，急診留觀，菲律賓。

五、北榮蘇澳S○pandi，男性，34歲，檢傷三級，輕傷，急診留觀，印尼。

六、北榮蘇澳J○IDI BIN KARMIN，男性，42歲，檢傷三級，輕傷，一般病房，印尼。

七、博愛醫院J○YSON，男性，41歲，其他國家，檢傷三級，中傷，出院。

八、博愛醫院A○LAN，男性，37歲，其他國家，檢傷四級，輕傷出院。

九、博愛醫院J○LIO GULMAWA，男性，43歲，其他國家，檢傷四級，輕傷，出院。

十、聖母醫院M○SWAN，男性，46歲，其他國家，檢傷四級，輕傷。

十一、北榮蘇澳黃○芸，女性，25歲，本國籍，檢傷二級，中傷，救護人員。