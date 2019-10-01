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不斷更新／南方澳大橋坍塌畫面曝光！10人送醫5失蹤

隨機鎖定檳榔攤 持刀指向店員搜刮財物

2019-10-01 13:27聯合報 記者王駿杰╱即時報導

恐怖！錢姓、蔡姓與梁姓男子組成強盜集團，106年11月27日凌晨，3人鎖定3間檳榔攤，戴著頭套、手套，持刀闖入檳榔攤，由梁伸手將刀尖指向檳榔攤店員，隨後搜刮財物，前兩間共得手2萬多元，到第三間檳榔攤行搶時，因開啟玻璃門錯誤，加上檳榔攤店員抵死不從，3人才作罷逃跑；新竹地院審理終結，依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪、結夥三人以上攜帶兇器強盜未遂罪分別對錢、蔡、梁重判11年、11年、10年。

經查，錢姓、蔡姓與梁姓男子結夥，106年11月27日由台北南下至新竹地區隨機尋找檳榔攤強取財物，3人準備好蒙面頭套、手套，下車由梁持刀，蔡肩揹黑色提袋進入第一間檳榔攤，見了店員梁就伸手以刀尖指向對方，喝令「不要動，搶劫」、「乖乖配合」成功搜刮1萬5千元，隨後逃離現場。

之後，3人到第二間檳榔攤，同樣喝令店員「不要叫，錢在哪裡」、「起來，靠牆面對牆壁」、「不要動，不要看，哪裡還有錢」

，並持刀從背後指著店員，成功得手1萬1千115元，逃離前還恐嚇店員，要求對方不准轉頭。

3人直到第三間檳榔攤行搶時才碰壁，梁嘗試要開啟檳榔攤玻璃門時，因方式錯誤無法打開，梁只好持刀指著門並揮動刀具，示意要店員開門，但店員堅持不肯，3人見沒戲場，只好作罷逃離現場，回到台北後將所有搶來的贓款由錢保管，全案經檳榔攤店員報警，經檢方起訴。

錢、蔡、梁3人於警詢、法官審理時坦承犯行，但梁的辯護律師稱梁在犯案3人中非主導者，從客觀事證可知並無傷人之意，又與全部被害人達成和解，希望法官能從輕量刑，給予改過自新機會。但梁持刀強盜檳榔攤店員，被法官認定對社會治安造成重大危害，不值得同情。

法官認為，錢、蔡、梁3人法治觀念極為淡薄，嚴重危害社會治安，目前3人均和檳榔攤店員賠款，達成和解，犯後態度尚佳，審酌依攜帶兇器強盜罪、攜帶兇器強盜未遂罪分別對錢、蔡、梁重判11年、11年、10年。

錢姓、蔡姓與梁姓男子組成強盜集團，106年11月27日凌晨，3人鎖定3間檳榔攤，...
錢姓、蔡姓與梁姓男子組成強盜集團，106年11月27日凌晨，3人鎖定3間檳榔攤，戴著頭套、手套，持刀闖入檳榔攤，由梁伸手將刀尖指向檳榔攤店員，隨後搜刮財物。圖／報系資料照
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強盜新竹贓款

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