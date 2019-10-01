東勢分局路跑 警員交管逮到落跑毒品犯

2019-10-01 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



東勢分局東勢派出所28日執行「東豐快速道路路跑」活動交通疏導勤務時，所長陳奕文發現一名男子形跡可疑，疑似看見警察才拔腿狂奔，立即與警員徐承義、潘若蘋一同上前盤查，果不其然發現該名男子為派出所員警查緝許久未獲的通緝犯，將其帶返所偵辦。

42歳蕭姓男子因毒品案被通緝，因看到沿路員警交管心虛，發現被盯上才拔腿落跑，沒想到隨即被逮。

分局長陳家銘至東勢派出所頒發勤務落實線上立破刑案禮劵，勉勵辛勞、執勤認真的同仁。