屏東空軍基地士兵樹林內輕生不治 軍方表達遺憾

2019-09-30 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



陸軍第四作戰區空軍屏東基地傳出士兵尋短，林姓上兵在營區樹林內尋短身亡。陸軍八軍團表示，軍方在案發後已封鎖現場，全力配合檢警展開調查。

今天下午，第四地區支援指揮部屏東空軍基地林姓士兵被人發現陳屍在營區內樹林，初步研判是自我傷害。案發後，空軍基地封鎖現場，並通報地區憲警單位到場處理。

陸軍八軍團表示，對本案表達哀痛與不捨，後續會全力配合檢警調查以釐清案情。此外，軍方將持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，避免憾事再次發生。

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