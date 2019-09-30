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何韻詩被潑漆朝組織犯罪偵辦 法官：胡志偉20萬交保

2019-09-30 18:03聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉，及同夥梁太富，昨日涉嫌在挺港大遊行對香港歌手何韻詩潑漆，遭依照組織犯罪、妨害名譽等6項罪嫌送辦，遭檢方聲押禁見，全案擴大偵辦再拘提7人到案，台北地院傍晚召開羈押庭訊問2人，裁定胡志偉20萬交保、梁太富10萬交保。

何韻詩昨下午2時許，在北市濟南路遊行現場，接受媒體聯訪，正當何韻詩談話之際，胡志偉涉嫌從媒體後方突襲，針對何韻詩潑下紅漆，轉身逃跑，胡遭現場民眾團團包圍，警方依照現行犯將人逮補，也逮補同夥、大陳島理事梁太富。

昨晚胡因身體不適，警方將人送往康寧醫院就診，並停止夜間訊問，同時北市警方及刑事局組成專案小組漏夜偵辦，認定有人在背後指使，起警政署長陳家欽也直言「有幫派藏在政黨裡」。

檢警認為，全案背後具有組織性、計畫性，事前詳細策劃、有犯意聯絡及行為分工，漏夜在胡志偉經營的消防工程行，搜出「今日亂香港，明日毀台灣」、「何韻屎滾回去」、「要安定反暴力」等標語及旗幟，並掌握相關證據證明大陳島眾人曾在潑漆案生前，開會商討分工，懷疑有組織犯罪可能，並擴大偵辦，發拘票拘提7名涉案人士到案。

今早10時許訊問後，經中正一分局警方將兩人依照違反組織犯罪條例、集會遊行法、恐嚇、強制、公然侮辱、毀損等6項罪嫌，移送北檢偵辦。地檢署外聲援人士大喊，「志偉加油！幹得好！以其人之道還治其人之身」，胡則是回應「反對港獨暴力來台灣、台灣要安定」，表達自身政治立場。

今天下午4時，台北地院將召開羈押庭，訊問陸續訊問2人，今晚裁定胡志偉20萬元交保、梁太富10萬交保，目前家屬正準備保證金。

大陳島鄉情文化促進會在9月29日中午開會討論日行動。記者蕭雅娟／翻攝
大陳島鄉情文化促進會在9月29日中午開會討論日行動。記者蕭雅娟／翻攝
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陳家欽何韻詩潑漆

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