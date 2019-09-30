何韻詩潑漆案再逮7人 原本他們還要潑廚餘與餿水

2019-09-30 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



警方起獲胡嫌等人對何韻詩潑漆的證物，其中桶裝塑膠袋中是原本要用來丟擲的廚餘。圖/記者廖炳棋攝影 分享 facebook

香港歌手何韻詩昨天參加台港大遊行，接受媒體訪問時遭兩名偽裝反送中人士從背後潑紅漆，事發當下警方立即逮捕潑漆的嫌犯胡志偉及同夥梁太富，漏夜偵訊後，今天早上依涉嫌公然侮辱、強制、毀損、違反集遊法、恐嚇、組織犯罪等罪嫌移送台北地檢署，檢方複訊後兩人已聲請羈押。

何韻詩被潑漆後引發社會譁然，警政署長立即舉行記者會，宣示偵辦到底決心，同時直言有幫派參與其中，強調將朝組織犯罪方向偵辦；台北市刑大、刑事局及轄區中正一警分局合組專案小組，今天擴大偵辦，在台北地檢署指揮下，根據被逮的胡、梁手中跡證與同夥聯絡，分赴台北市、新北市再逮7名共犯，並初步釐清犯案經過。

警方指出，加上被逮的胡、梁，警方共拘提9人到案，這9人都是大陳島鄉情文化促進會，胡志偉是理事長，梁太富則是理事；昨天早上，這9人在胡志偉位於新北板橋區經營的一家消防工程行開會，由大陳島鄉情文化促進會監事陳友達（54歲）擔任總策劃，胡志偉擔任行動執行人，商討如何針對何韻詩等人展開反對行動。

據了解，會議成員分為行動組、保護組、後勤組與策劃組，除了潑灑紅漆外，陳嫌等人還規劃不同方案，包括以水槍、水球裝穢物、廚餘或餿水、紅漆，向何韻詩等人丟擲，同時還分三組人馬、不同地點，一旦紅漆潑灑不成功，再由其他地點的人馬包圍補上，保護組則在胡嫌等人行動後，阻擋人群抓捕胡嫌等人，但因為當時警方行動迅速，因此並未奏效。

警方昨天逮捕胡、梁兩人後，從兩人對外的聯絡管道中，發現陳嫌等人涉嫌重大，立即兵分多路逮捕涉案共犯，並起獲本來要用來行動的廚餘、水槍、水球等，同時還起獲「何韻屎滾回去」的標語、大聲公、名片、統促黨背心等證物；警方發現，水槍、水球及標語等證物被陳嫌等人帶到現場，但因為紅漆奏效，因此其他手段並未用上。

警方發現，陳嫌、胡嫌等人雖然是大陳島鄉情文化促進會成員，但大多數人不是具有統促黨背景，就是與統促黨有聯繫；目前警方說只是展開第一波的逮捕行動，未來將會擴大並往相關組織的更高層級偵辦。