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影／何韻詩遭潑漆案 陳家欽：嚴辦涉案人員

2019-09-30 16:50聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

台港大遊行香港歌手何韻詩潑漆案，警政署長陳家欽下午親自舉行記者會，表示將嚴懲不法分子。

警方所搜出的證物。記者陳正興／攝影
警方所搜出的證物。記者陳正興／攝影
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何韻詩遭潑漆案，警政署長陳家欽（右三）下午親自舉行記者會，說明進度。記者陳正興／...
何韻詩遭潑漆案，警政署長陳家欽（右三）下午親自舉行記者會，說明進度。記者陳正興／攝影
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台北市警方再度拘提何韻詩潑漆案6人，並搜出相證物。記者陳正興／翻攝
台北市警方再度拘提何韻詩潑漆案6人，並搜出相證物。記者陳正興／翻攝
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香港陳家欽何韻詩潑漆

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