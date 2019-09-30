何韻詩潑漆案 大陳島疑中午開會分工預謀行事

2019-09-30 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉和理事梁太富，昨日涉嫌在挺港遊行現場，朝香港藝人何韻詩潑漆，遭依照妨害名譽、組織犯罪等現行犯移送偵辦，台北地檢署複訊後，向法院聲押禁見，並持續偵辦，拘提大陳島7名相關涉案人士到案。

檢警調查，胡志偉今年8月起擔任大陳島的理事長，且是統促黨成員，在新北板橋區經營一家消防工程行，昨日中午在潑漆案前，胡志偉等人涉嫌在工程行開會討論929行動、分配工作、在遊行現場舉標語、布條，表達反對立場。

何韻詩搭機至台灣參加民間團體、在台港生舉辦的「929台港大遊行：撐港反極權」遊行，昨下午2點52分在濟南路接受媒體聯訪時，遭到胡志偉突襲潑紅漆，現場民眾立即包圍胡志偉，警方依照現行犯將人逮補，同時也逮捕同夥梁太富。

案發後，檢警漏夜偵辦，在胡經營的工程行搜出「何韻屎滾回去」等標語、看板、旗幟，懷疑大陳島鄉情文化促進會與統促黨關係密切，擁有相同理念，不排除有組織犯罪可能。

據悉，除了落網的胡、梁2人，檢方發出拘票，將昨日中午在場討論的涉案人拘提到案，用以釐清潑漆案共犯、預謀全貌。