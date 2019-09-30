爭捷運博愛座釀衝突 遭拉扯頭髮女子提告

2019-09-30 15:36 中央社 新北30日電



台北捷運板南線29日晚間發生博愛座爭議的拉扯事件，因身體不適坐在博愛座的林女，不願意讓座給朱女，遭穿黑衣的朱女強力拉扯頭髮，造成林女頭皮挫傷，於是向警方提傷害告訴。

新北市土城警分局今天表示，其實這件捷運車廂內的博愛座讓座糾紛，雙方發生衝突的地點是在台北捷運藍線（板橋、土城、南港線）的新埔站。

但因當時台北市捷運警察要請雙方下車時，其中一方不下車，最後雙方才在捷運土城站一起下車，並至土城派出所報案。

土城警分局表示，29日深夜接近10時30分，接獲捷運土城站人員通報，有乘客在新埔站（新埔站往土城方向）發生吵架糾紛。

警方前往調查瞭解，民眾雙方搭乘捷運板南線行至新埔站時，因博愛座讓座問題，穿黑衣服的39歲朱姓女子，強迫要求35歲的林姓女子讓座。林女因身體不適不願讓座，遭朱女以徒手方式強力拉扯林女頭髮，造成林女頭皮挫傷。

警方說，雙方搭乘至捷運土城站下車報案，林女提出驗傷單表示要提告朱女傷害。朱女因當下情緒不穩定，警方將擇日通知到案說明案情。

這段糾紛被乘客以手機錄影張貼在臉書（Facebook）社群網站爆料，畫面顯示穿衣黑衣的朱女，強力拉扯坐在博愛座上的林女長髮女子，並朝對方怒吼「滾」，將朱女從座位上拉扯起來。

爭執期間，黑衣女子突然從皮包拿出小卡片，叫囂怒吼「起來、起來」、「滾」。影片在「爆料公社」引起熱議。