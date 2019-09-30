親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

何韻詩遭潑漆案 警方擴大偵辦再拘提6人到案

爭捷運博愛座釀衝突 遭拉扯頭髮女子提告

2019-09-30 15:36中央社 新北30日電

台北捷運板南線29日晚間發生博愛座爭議的拉扯事件，因身體不適坐在博愛座的林女，不願意讓座給朱女，遭穿黑衣的朱女強力拉扯頭髮，造成林女頭皮挫傷，於是向警方提傷害告訴。

新北市土城警分局今天表示，其實這件捷運車廂內的博愛座讓座糾紛，雙方發生衝突的地點是在台北捷運藍線（板橋、土城、南港線）的新埔站。

但因當時台北市捷運警察要請雙方下車時，其中一方不下車，最後雙方才在捷運土城站一起下車，並至土城派出所報案。

土城警分局表示，29日深夜接近10時30分，接獲捷運土城站人員通報，有乘客在新埔站（新埔站往土城方向）發生吵架糾紛。

警方前往調查瞭解，民眾雙方搭乘捷運板南線行至新埔站時，因博愛座讓座問題，穿黑衣服的39歲朱姓女子，強迫要求35歲的林姓女子讓座。林女因身體不適不願讓座，遭朱女以徒手方式強力拉扯林女頭髮，造成林女頭皮挫傷。

警方說，雙方搭乘至捷運土城站下車報案，林女提出驗傷單表示要提告朱女傷害。朱女因當下情緒不穩定，警方將擇日通知到案說明案情。

這段糾紛被乘客以手機錄影張貼在臉書（Facebook）社群網站爆料，畫面顯示穿衣黑衣的朱女，強力拉扯坐在博愛座上的林女長髮女子，並朝對方怒吼「滾」，將朱女從座位上拉扯起來。

爭執期間，黑衣女子突然從皮包拿出小卡片，叫囂怒吼「起來、起來」、「滾」。影片在「爆料公社」引起熱議。

北捷已宣導「博愛座人人可坐」多年，但「逼讓坐」的爭議仍層出不窮。 圖／台北捷運公...
北捷已宣導「博愛座人人可坐」多年，但「逼讓坐」的爭議仍層出不窮。 圖／台北捷運公司提供
分享

捷運博愛座讓座

相關新聞

何韻詩遭潑漆案 警方擴大偵辦再拘提6人到案

2019-09-30 16:08

何韻詩遭潑漆案 統促人士涉6罪嫌檢聲押

2019-09-30 13:18

義守陸生撕毀宿舍反送中字條 檢方將釐清案情

2019-09-30 14:38

何韻詩潑漆案 大陳島疑中午開會分工預謀行事

2019-09-30 16:02

博愛座爭議上演全武行！大媽惡狠扯髮叫囂：起來、滾

2019-09-30 12:31

影／用快遞夾藏尼古丁 業者非法調2000萬電子菸油販售

2019-09-30 11:42

台南女童遭凌虐致死案 李嘉偉翻供否認殺人

2019-09-30 11:35

兩統促黨員朝何韻詩潑漆 陳家欽：朝組織犯罪嚴查嚴辦

2019-09-30 11:12

「價錢越高，威力越高」 賣槍還提供改槍教學影片

2019-09-30 10:28

何韻詩遭潑漆 兩嫌上午10時移送北檢

2019-09-30 08:55

逃逸移工砍2同鄉 1人重傷

2019-09-29 23:39

影／美人計誘砍仇家25刀斷掌 驚悚畫面曝光

2019-09-29 20:44

報斷腳筋之仇斷他手掌 基警4小時內逮人送辦

2019-09-29 12:56
看更多

熱門文章

博愛座爭議上演全武行！大媽惡狠扯髮叫囂：起來、滾

2019-09-30 12:31

韓粉反擊 遭辱「吃屎長大的五毛」提告結果出爐

2019-09-29 16:39

何韻詩遭潑漆 兩嫌上午10時移送北檢

2019-09-30 08:55

影／嘉市酒駕男想睡覺 造成5車連環撞

2019-09-29 23:07

影／美人計誘砍仇家25刀斷掌 驚悚畫面曝光

2019-09-29 20:44

故意卡死鄰居車2天 他代價慘罰3萬才免關

2019-09-29 20:25

何韻詩遭潑漆案 統促人士涉6罪嫌檢聲押

2019-09-30 13:18

易服勞動10年苗栗省200多萬元 他耍大牌遭打槍

2019-09-30 08:14

大老婆的反擊！ 截取丈夫和小三鹹濕對話獲賠30萬

2019-09-30 11:36

與友人飲酒餐敘未返家 男子落水陳屍排水溝

2019-09-30 14:44

保五岡山基地特考班一學生 晨訓後昏迷送醫不治

2019-09-30 14:33

不忍倉鼠葬荒山 母子夜奔上山受困

2019-09-30 00:24

影／車友突倒地無生命跡象 義消急做CPR鬼門關前救回

2019-09-29 17:02

機場撿到免稅菸酒宅配給家人 辯「回國再報警」被打臉

2019-09-29 18:18

太扯！國道深夜竟有人衝出 司機怒：自殺式攻擊？

2019-09-30 11:34

女護理師疑闖越平交道遭撞 重傷不治

2019-09-30 14:00

影／砂石車視線死角輾斃自行車婦 警：雙方都有疏失

2019-09-29 21:34

人工莫桑石充真鑽 當鋪被騙兩次

2019-09-30 00:50

兩統促黨員朝何韻詩潑漆 陳家欽：朝組織犯罪嚴查嚴辦

2019-09-30 11:12

澎湖鐵人賽 陸選手騎單車撞屋命危

2019-09-30 00:42

中年男不滿單親社團相取暖 罵女「花痴破麻」吃官司

2019-09-29 17:25

聯結車肇禍 老翁拭淚家毀了

2019-09-30 00:30

前內政部次長顏萬進 獲准假釋將出獄

2019-09-30 12:25

義守陸生撕毀宿舍反送中字條 檢方將釐清案情

2019-09-30 14:38

何韻詩遭潑漆案 警方擴大偵辦再拘提6人到案

2019-09-30 16:08

爭捷運博愛座釀衝突 遭拉扯頭髮女子提告

2019-09-30 15:36

迎新晚會後 聯大生疑自撞摔車昏迷

2019-09-30 00:40

影／用快遞夾藏尼古丁 業者非法調2000萬電子菸油販售

2019-09-30 11:42

超速罰單未收到 舉發通知單已逾3月 法院撤銷處分

2019-09-30 12:01

交友見面得先購買遊戲點數 連超商店員都知是詐騙

2019-09-30 13:49

遭控教唆黑道痛毆少東致重傷 建商小開獲判無罪確定

2019-09-30 11:43

何韻詩潑漆案 大陳島疑中午開會分工預謀行事

2019-09-30 16:02

台南女童遭凌虐致死案 李嘉偉翻供否認殺人

2019-09-30 11:35

高溫自爆引燃泡棉？ 車放打火機 半路冒火成廢鐵

2019-09-30 00:27

中警掃蕩賭博遊戲餐廳 盧秀燕讚市警局頒10萬大紅包

2019-09-30 12:57

影／賭場以餐廳當掩護 中市警昨抓業者查賭金6000萬

2019-09-30 12:48

纏10年運毒案第2度平反無罪 漁民喊「還我自由」

2019-09-30 13:23

「價錢越高，威力越高」 賣槍還提供改槍教學影片

2019-09-30 10:28

高雄聲援香港晚會小意外 空拍機墜地砸傷一警

2019-09-30 04:14

「幽靈船」破洞停擺 林姿妙：颱風來 快拖離

2019-09-29 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top