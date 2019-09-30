博愛座爭議上演全武行！大媽惡狠扯髮叫囂：起來、滾

2019-09-30 12:31 聯合新聞網 綜合報導



博愛座爭議，黑衣大媽用力拉扯頭髮，扯離博愛座。圖擷自 爆料公社影片 分享 facebook

博愛座爭議再起！台北捷運昨天晚間有名黑衣女子因為要求博愛座讓位，竟然強力拉扯博愛座上的長髮女子，一直朝對方怒吼「滾」，惡狠巴頭拉扯頭髮，行徑誇張讓長髮女子氣得說要提告。

車上乘客將這段誇張過程，拍下並發文到爆料公社，事發是因為當時有位阿伯上車，雖然阿伯並沒有打算坐博愛座，但黑衣女子要求博愛座上的長髮女子讓位。爭執間黑衣女子突然從包包內拿出粉紅小卡，不斷叫囂怒吼「起來起來」」、我有這張手冊麻煩妳起來」、「滾」，接著就出手惡狠得將長髮女子拉扯離開座位，又繼續拉扯頭髮，三度拉扯讓長髮女子氣得說「我要提告」。

事後，當事人的老公回應，「我是當事人的老公。當時因為我老婆下班人也不適，所以坐在博愛座，然後對方就要我老婆起來給她坐。我老婆也有跟她說人不舒服，結果，對方就拿出一張紅色的卡說『她有權利坐博愛座』，然後就直接拉我老婆頭髮！已驗傷，已在土城警局報警提告了！對方的弟弟說因為她喝酒了、酒品不好.......」，還有當事人同事來留言「受害者一直都有在看肌腱炎，本來就不舒服。」

不過，拉扯當事人也不甘示弱，做出回應，說因為博愛座的女人一點都沒看起來不舒服，於是當時要求她讓座給無法站立的老伯，但對方回應「我不舒服的地方妳有看到嗎？你想當正義魔人是嗎？」，才讓她氣得覺得如果不舒服還有力氣這麼大喊嗎？還強調自己不是正義魔人，就是「看不慣不禮讓老弱的人」。

這段影片被PO上網後，不少網友對於拉扯行徑都大感意外「用這種方式叫人起來第一次看見！以後身上要帶辣椒水」、「不就是張椅子嗎 鬧到拽人家頭髮！至於嗎！？」、「我是不知道法律有沒有規定博愛坐，但我知道動手打人法律是有規定的」，更多人覺得博愛座應該要檢討取消「本來博愛座是立意良好，最後卻被扭曲了原來的美意」、「支持廢除博愛座！有愛心每個座位都是博愛座」、「奇怪， 到底博愛座何時才要取消，真正的博愛是，不管坐哪個位置都能發揮博愛，而不是弄個位置在那給某些寶雞毛當令箭用的」。