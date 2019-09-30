親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「近2年北部最有感颱風」 天氣風險：晚間將狂風暴雨

中颱米塔暴風圈11點觸陸了！氣象局：宜蘭慎防超大豪雨

影／用快遞夾藏尼古丁 業者非法調2000萬電子菸油販售

2019-09-30 11:42聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

刑事局中打今年4月間接獲情資，台中市有非法業者透過跨境快遞，利用各種貨物夾藏尼古丁，並加入香精、甘油等原料，調製成電子菸油販售，業者透過網路、實體店面向消費者販售，專案小組19日持搜索票前往查緝，在西屯、北屯、潭子等地，查獲江姓男子等5人，查扣疑含尼古丁成分的原料等贓證物，以查扣的贓證物初估，市值達2000萬元，全案警詢後依違反藥事法罪移送，檢方訊問後命江等人依20萬至5萬元交保。

刑事局中打第四隊在今年4月間獲報，江姓男子（39歲）疑提供資金，透過林姓男子（38歲）從大陸、美國等地，以快遞的方式夾藏列管藥物尼古丁（Nicotine）進口，並加入甘油、香精等原料後，調製成各種口味的電子菸油，以自創品牌「茶道」販售，從2014年就有販售相關物品的事證。

全案由台中地檢署檢察官陳振義指揮偵辦，經半年的蒐證後，19日收網前往西屯、北屯、潭子等地查緝，帶回江姓男子等5名嫌犯等3男2女，查扣電子菸油7057瓶、添加用香料19桶、甘油26桶等贓證物。

專案小組以查扣的原物料估計可製成3.2萬瓶電子菸油，以每瓶600元計算，總計市值達2000萬元，除了江是金主、林負責向國外定貨外，江妻是負責會計工作，另外王姓夫妻負責分裝、調製菸油。

江等人在警詢時矢口否認涉案，辯稱僅是投資電子菸油生意，不知有違反相關法令，另外林等人也都辯稱是合法進口。

專案小組已將查扣的電子菸油抽樣後，送往台中市食品藥物安全處化驗，全案暫依違反藥事法罪嫌偵辦，江等人20日移送台中地檢署後，檢方命江以5萬元交保，林依20萬元交保。

刑事局中打第四隊長許忠彥表示，近來由於電子菸口味多樣化，在年輕族群掀起一股熱潮，報載美國最近數月間已爆發民眾疑似因抽吸電子菸，導致肺部疾病案例達530起，且已有7起死亡案例，顯見電子菸危害民眾健康甚鉅。

許忠彥說，已有部分直轄市政府陸續以行政命令或校規將電子菸擋在校園外，以避免青年學子受害；全案查獲的電子菸油成品，如全部流入市面，勢必對民眾健康產生危害，將持續針對不法的電子菸油業者強力掃蕩，以維護國人生命、身體健康。

刑事局中打第四隊查獲江姓男子等5人涉嫌進口尼古丁後，違法調製成電子菸油販售，專案...
刑事局中打第四隊查獲江姓男子等5人涉嫌進口尼古丁後，違法調製成電子菸油販售，專案小組查扣相關贓證物送驗。記者陳宏睿／攝影
分享
刑事局中打第四隊查獲江姓男子等5人涉嫌進口尼古丁後，違法調製成電子菸油販售，專案...
刑事局中打第四隊查獲江姓男子等5人涉嫌進口尼古丁後，違法調製成電子菸油販售，專案小組查扣相關贓證物送驗。記者陳宏睿／攝影
分享
刑事局中打第四隊查獲江姓男子等5人涉嫌進口尼古丁後，違法調製成電子菸油販售，專案...
刑事局中打第四隊查獲江姓男子等5人涉嫌進口尼古丁後，違法調製成電子菸油販售，專案小組查扣相關贓證物送驗。記者陳宏睿／攝影
分享
刑事局中打第四隊查獲江姓男子等5人涉嫌進口尼古丁後，違法調製成電子菸油販售，專案...
刑事局中打第四隊查獲江姓男子等5人涉嫌進口尼古丁後，違法調製成電子菸油販售，專案小組查扣相關贓證物送驗。記者陳宏睿／攝影
分享
刑事局中打第四隊查獲江姓男子等5人涉嫌進口尼古丁後，違法調製成電子菸油販售，專案...
刑事局中打第四隊查獲江姓男子等5人涉嫌進口尼古丁後，違法調製成電子菸油販售，專案小組查扣相關贓證物送驗，並將江等5人依違反藥事法罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
分享

電子菸台中市

相關新聞

兩統促黨員朝何韻詩潑漆 陳家欽：朝組織犯罪嚴查嚴辦

2019-09-30 11:12

「價錢越高，威力越高」 賣槍還提供改槍教學影片

2019-09-30 10:28

逃逸移工砍2同鄉 1人重傷

2019-09-29 23:39

影／美人計誘砍仇家25刀斷掌 驚悚畫面曝光

2019-09-29 20:44

報斷腳筋之仇斷他手掌 基警4小時內逮人送辦

2019-09-29 12:56

熱門文章

高捷副總鵝鑾鼻晨跑倒地 送醫不治

2019-09-29 13:20

韓粉反擊 遭辱「吃屎長大的五毛」提告結果出爐

2019-09-29 16:39

酒後闖越道路遭撞死 肇事男判刑5月定讞

2019-09-29 13:51

影／嘉市酒駕男想睡覺 造成5車連環撞

2019-09-29 23:07

影／美人計誘砍仇家25刀斷掌 驚悚畫面曝光

2019-09-29 20:44

澎湖鐵人三項驚傳單車自撞民宅 選手命危

2019-09-29 15:24

何韻詩遭潑漆 兩嫌上午10時移送北檢

2019-09-30 08:55

故意卡死鄰居車2天 他代價慘罰3萬才免關

2019-09-29 20:25

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top