影／用快遞夾藏尼古丁 業者非法調2000萬電子菸油販售

2019-09-30 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



刑事局中打今年4月間接獲情資，台中市有非法業者透過跨境快遞，利用各種貨物夾藏尼古丁，並加入香精、甘油等原料，調製成電子菸油販售，業者透過網路、實體店面向消費者販售，專案小組19日持搜索票前往查緝，在西屯、北屯、潭子等地，查獲江姓男子等5人，查扣疑含尼古丁成分的原料等贓證物，以查扣的贓證物初估，市值達2000萬元，全案警詢後依違反藥事法罪移送，檢方訊問後命江等人依20萬至5萬元交保。

刑事局中打第四隊在今年4月間獲報，江姓男子（39歲）疑提供資金，透過林姓男子（38歲）從大陸、美國等地，以快遞的方式夾藏列管藥物尼古丁（Nicotine）進口，並加入甘油、香精等原料後，調製成各種口味的電子菸油，以自創品牌「茶道」販售，從2014年就有販售相關物品的事證。

全案由台中地檢署檢察官陳振義指揮偵辦，經半年的蒐證後，19日收網前往西屯、北屯、潭子等地查緝，帶回江姓男子等5名嫌犯等3男2女，查扣電子菸油7057瓶、添加用香料19桶、甘油26桶等贓證物。

專案小組以查扣的原物料估計可製成3.2萬瓶電子菸油，以每瓶600元計算，總計市值達2000萬元，除了江是金主、林負責向國外定貨外，江妻是負責會計工作，另外王姓夫妻負責分裝、調製菸油。

江等人在警詢時矢口否認涉案，辯稱僅是投資電子菸油生意，不知有違反相關法令，另外林等人也都辯稱是合法進口。

專案小組已將查扣的電子菸油抽樣後，送往台中市食品藥物安全處化驗，全案暫依違反藥事法罪嫌偵辦，江等人20日移送台中地檢署後，檢方命江以5萬元交保，林依20萬元交保。

刑事局中打第四隊長許忠彥表示，近來由於電子菸口味多樣化，在年輕族群掀起一股熱潮，報載美國最近數月間已爆發民眾疑似因抽吸電子菸，導致肺部疾病案例達530起，且已有7起死亡案例，顯見電子菸危害民眾健康甚鉅。