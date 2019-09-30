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「價錢越高，威力越高」 賣槍還提供改槍教學影片

2019-09-30 10:28聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市民江姓男子在拍賣網站刊登販售玩具用空氣槍的訊息，標榜「專為消費者量身打造特殊需求」，以5萬元出售以二氧化碳為動力，可發射金屬彈丸，具有殺傷力的空氣槍給羅男，並自己設計金黃色圓形槍徽，並傳送教學影片給羅，教導更換改造手槍內彈簧，加強射擊技能，台中地檢署今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴兩人。

起訴書指出，江男（27歲）在雅虎奇摩網站刊登販售玩具空氣槍的訊息，標榜「絕對耐用」、「專為消費者量身打造特殊需求」；羅男（24歲）因有防身需求，今年3月14日與江男聯繫。

江透過LINE傳遞「我們這些都不是適合打生存，我們是賣給特殊用途的人」、「價錢越高，威力越高」等文字訊息給羅，約定以5萬元出售以二氧化碳為動力，可發射金屬彈丸，具有殺傷力的空氣槍，

同月15日，羅匯款5萬至江的郵局帳戶，江在同日在他中市崇倫街工作室，將空氣槍內彈簧，更換為較有彈力的彈簧，加強射擊動能，並在空氣槍握把安裝自己所設計的金黃色圓形槍徽，透過貨運公司寄送至羅所經營的模具公司。

羅收到空氣槍後，詢問如何調整槍枝強度，江於同月16日傳送教學影片給羅，該影片教導人如何更換本案改造手槍內的彈簧。經警於7月23日執行搜索查獲。

江男否認製造販賣具有殺傷力的空氣槍，辯稱「我出的貨一定是合法的，販賣給羅男的空氣槍，因為有客製化的部分，所以價格達5萬元 ，我傳遞給羅的訊息，都只是為了要吸引羅購槍的噱頭，因為我是做合法的，而客人要求違法的，消費者如果買了以後自己改槍而陷害我，我該怎麼辦」。

本案先查獲購槍的羅男，羅於偵查中自白，供遂槍彈的來源，因而查獲江男的犯行，因而檢察官認定汪男狡辯，對於他所辯不足採取。

台中市民江姓男子在拍賣網站刊登販售玩具用空氣槍的訊息，以5萬元出售以二氧化碳為動...
台中市民江姓男子在拍賣網站刊登販售玩具用空氣槍的訊息，以5萬元出售以二氧化碳為動力，可發射金屬彈丸，具有殺傷力的空氣槍給羅男，台中地檢署今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例將兩人起訴。圖／本報資料照
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