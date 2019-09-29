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高粱酒箱藏走私香菇 海巡查獲上千公斤

2019-09-29 16:58中央社 高雄29日電

海巡署南部分署第五岸巡隊今天在金門料羅港一艘貨輪上發現大批寫有「金門高粱酒」的紙箱，經拆箱夾藏疑似中國大陸香菇絲，共計128箱、1418.9公斤。

第五岸巡隊表示，上午對一艘將開往高雄港的貨船登船檢查，於其中一只貨櫃內發現大量外包裝為金門高粱酒的紙箱，十分可疑，當場拆檢發現大批疑似大陸香菇絲夾藏其中。

第五岸巡隊指出，這批香菇是以金門地區特產外箱包裝掩飾，企圖規避檢查，但仍遭海巡人員識破，隨即聯合海巡署偵防分署高雄查緝隊、財政部關務署高雄關稽查組、高雄港務警察總隊人員共同查緝，全案將依違反懲治走私條例偵辦。

海巡署金門高雄港走私

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