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海巡署長臉書：「是誰害死了這隻海龜？」

2019-09-29 13:38聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

海巡署長官方臉書網站「海巡署長室」，昨天發表一篇文章，署長陳國恩開頭就問：「是誰害死了這隻海龜？」，文章中還配上一張照片，一名海巡人員檢視一隻在岸上不動的海龜，原來，這是日前深澳安檢所接獲報案，一隻海龜在象鼻岩入口處擱淺；當海巡人員急忙趕到時，卻發現牠早已死亡。

文章說，這隻海龜的頭部雖有一處傷口，但這是牠的死因嗎？海巡人員通知了海洋大學，一起到場協助了解。　

當手術刀畫開海龜遺體時，眼前的畫面震驚了現場所有的人。在濃烈的屍臭中，看見這隻海龜的胃裡，竟然塞了好幾個「塑膠袋」！　

署長陳國恩在文章中說：大家知道嗎？海龜的食物之一，是漂浮在海中的水母。但牠們卻常常把水母跟塑膠廢棄物搞混，大口大口地吃下，一次、二次⋯最終因為營養不良而死亡。　

許多人說，海洋廢棄物是出自於垃圾後端處理及人為亂丟。的確，這些是需要被解決的問題，但不代表著我們就能如此不負責任、毫無節制的使用這些「一次性塑膠袋」。　

海巡署指出，地球正被人類製造的問題逐漸破壞，這次的海龜誤食，只是億萬分之一的事件。此刻必須做改變，攜帶環保袋、環保餐具等，每個人小小的生活習慣，將大大的影響我們居住的星球。

海巡署長陳國恩在官方臉書網站，以一隻海龜的死亡，提醒民眾環保的重要性。圖/記者廖...
海巡署長陳國恩在官方臉書網站，以一隻海龜的死亡，提醒民眾環保的重要性。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署長陳國恩在官方臉書網站，以一隻海龜的死亡，提醒民眾環保的重要性。圖/記者廖...
海巡署長陳國恩在官方臉書網站，以一隻海龜的死亡，提醒民眾環保的重要性。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署海龜塑膠袋

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