海巡署長臉書：「是誰害死了這隻海龜？」

2019-09-29 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



海巡署長官方臉書網站「海巡署長室」，昨天發表一篇文章，署長陳國恩開頭就問：「是誰害死了這隻海龜？」，文章中還配上一張照片，一名海巡人員檢視一隻在岸上不動的海龜，原來，這是日前深澳安檢所接獲報案，一隻海龜在象鼻岩入口處擱淺；當海巡人員急忙趕到時，卻發現牠早已死亡。

文章說，這隻海龜的頭部雖有一處傷口，但這是牠的死因嗎？海巡人員通知了海洋大學，一起到場協助了解。

當手術刀畫開海龜遺體時，眼前的畫面震驚了現場所有的人。在濃烈的屍臭中，看見這隻海龜的胃裡，竟然塞了好幾個「塑膠袋」！

署長陳國恩在文章中說：大家知道嗎？海龜的食物之一，是漂浮在海中的水母。但牠們卻常常把水母跟塑膠廢棄物搞混，大口大口地吃下，一次、二次⋯最終因為營養不良而死亡。

許多人說，海洋廢棄物是出自於垃圾後端處理及人為亂丟。的確，這些是需要被解決的問題，但不代表著我們就能如此不負責任、毫無節制的使用這些「一次性塑膠袋」。