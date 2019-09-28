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沙國辦事處長官邸傳槍響 玻璃碎滿地資深警將被調職

2019-09-28 22:30聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市士林區沙烏地阿拉伯商務辦事處長官邸，今天下午5時30分，驚傳槍枝走火，47歲陳姓警員在駐衛室持槍誤擊，1發子彈當場射穿玻璃。據了解，陳員從警25年，未來將被調離原單位，並管制槍枝。

警方表示，陳員是下午擔任守望勤務時，因擔心下月的射擊測驗成績不理想，在駐衛室內持槍試瞄，卻不慎擦槍走火，產生誤擊事件；考量已嚴重影響勤務紀律，將對陳員保管槍枝，並調離原單位。

今天下午在沙國辦事處長官邸誤擊的陳姓警員，將面臨被調職處分。記者蔡翼謙／攝影
今天下午在沙國辦事處長官邸誤擊的陳姓警員，將面臨被調職處分。記者蔡翼謙／攝影
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槍枝沙烏地阿拉伯

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