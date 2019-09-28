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沙國處長官邸值勤警誤擊發槍枝 保六總隊：嚴懲

2019-09-28 22:12中央社 台北28日電

警政署保六總隊一名員警今天下午在沙烏地阿拉伯商務辦事處處長官邸值勤站崗勤務時，不慎誤觸扳機造成槍枝擊發，幸未造成人員傷亡。保六總隊指出，將依規定嚴懲、調職。

保六總隊發布新聞稿表示，陳姓員警下午執行守望勤務時，因擔心打靶成績不佳，過程中，拿出配槍試瞄練習，卻不慎誤觸扳機，發生槍枝走火，幸未造成人員傷亡。

保六總隊指出，陳姓員警已嚴重違反勤務紀律，後續將依規定嚴懲、調職，未來將要求所屬單位執行勤務時，應特別遵守槍械領繳規定及勤務紀律要求，若值勤時未依正當理由使用槍械，一定會嚴懲、追究。

槍枝沙烏地阿拉伯

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