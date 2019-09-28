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沙國辦事處槍枝走火 駐衛警誤擊射穿玻璃

2019-09-28 20:24聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市士林區沙烏地阿拉伯商務辦事處，今天傍晚5時許驚傳駐衛警槍枝走火，1發子彈射穿駐衛室玻璃，但無人傷亡。據了解，這名駐衛警因下月有槍枝測驗，才在駐衛室拿起槍枝瞄準，卻誤扣板機，詳細原因仍待釐清。

沙國辦事處今天傍晚5時許，驚傳駐衛警練槍時槍枝走火。示意圖／ingimage授權
沙國辦事處今天傍晚5時許，驚傳駐衛警練槍時槍枝走火。示意圖／ingimage授權
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槍枝沙烏地阿拉伯

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