警趁嫌睡覺時攻堅 龍潭分局破獲地下兵工廠

2019-09-28 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



龍潭分局偵查隊日前接獲線報，一名葉姓男子持有槍枝及改造販賣槍枝，即成立專案小組追查，經長期跟監蒐報佐證後，於前天持搜索票分別至新竹縣山區、桃園市龍潭區兩處嫌犯可能藏身處，執行搜索攻堅行動，警方擔心葉男可能有共犯及頑強抵抗，不敢貿然搜索，結合刑事警局第一大隊幹員、除暴特勤隊、台北市府警局南港分局，以優勢警力，前往查緝。

警方先於現場埋伏，發現葉男應仍在睡覺，旋即通知周邊埋伏警力攻堅，不費一槍一彈當場制伏葉男，並查獲改造槍枝2支、子彈22顆、改造槍械工具1批，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。