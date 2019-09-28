警趁嫌睡覺時攻堅 龍潭分局破獲地下兵工廠
龍潭分局偵查隊日前接獲線報，一名葉姓男子持有槍枝及改造販賣槍枝，即成立專案小組追查，經長期跟監蒐報佐證後，於前天持搜索票分別至新竹縣山區、桃園市龍潭區兩處嫌犯可能藏身處，執行搜索攻堅行動，警方擔心葉男可能有共犯及頑強抵抗，不敢貿然搜索，結合刑事警局第一大隊幹員、除暴特勤隊、台北市府警局南港分局，以優勢警力，前往查緝。
警方先於現場埋伏，發現葉男應仍在睡覺，旋即通知周邊埋伏警力攻堅，不費一槍一彈當場制伏葉男，並查獲改造槍枝2支、子彈22顆、改造槍械工具1批，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。
專案小組於前天，在嫌犯住處發現其所使用的車輛，經埋伏多時葉嫌仍未出門，考量葉嫌情緒易怒且擁槍自重，不敢大意，經現場周邊勘查確認後，小心翼翼地趨前查看，發現葉嫌正在臥房睡覺，另考量葉嫌可能隨身攜帶槍枝，如直接攻堅恐衍生其他危害，待警力部署完成，除暴特勤隊就攻堅位置，旋即通報所有警力進行攻堅逮捕，不費一槍一彈，成功制伏葉嫌，並於其床邊發現一把已上膛的槍枝，也在住處查獲其他槍彈及槍枝改造工具，目前警方仍就葉嫌有製造、改造販賣槍彈給之嫌，持續追查販賣槍彈流向，及是否涉及其他刑案。
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