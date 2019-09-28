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以為被「黑吃黑」不敢報警 被搶毒販立刻打110

2019-09-28 12:21聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園羅姓男子認為一般毒販遭「黑吃黑」不敢報警，今年4月3日和韓姓同夥等4人約出賴姓賣家，交易過程韓持槍抵著賴的頭，順利搶走1包100公克K他命、28萬元現金。賴不甘受害，明知自己販毒也會遭法辦，案發後4個小時就報警，檢方偵結依強盜罪嫌起訴羅等4人，也依毒品罪起訴賴。

檢警調查，羅（23歲）、韓（31歲）利用毒販遭黑吃黑，一般不敢報警處理的心態，鎖定賴姓賣家（26歲）為目標，並找來魏姓、王姓同夥一起作案，當天凌晨3點多雙方約在蘆竹區南上路邊交易，羅先向賴取得少量K他命試貨，再和韓一同坐進賴的車內佯裝要交易。

未料賴拿出1包100公克的K他命後，韓隨即掏出1把改造手槍並指著他脖子恐嚇「錢拿出來！」賴嚇到不敢反抗，只好從口袋拿出28萬元現金丟到右前座，羅、韓連同現金、毒品全部搶走後，立刻上車加速逃離，並和魏、王到台北市北投區的1間汽車旅館分贓，搶來K他命也一人均分25公克。

賴遭搶後心有不甘，當天早上7點多就向警方報案，表示自己「賣笑氣被搶」，警方循線調閱監視器陸續逮捕相關作案人，韓落網後也在警方協同下在北投區溪里起獲作案後丟棄的改造手槍。

檢方訊時，羅、韓均坦承不諱，王姓同夥表示，事後羅、韓有分K他命給他，還交代不要在外面亂講話，而魏姓同夥則說，以為要出去助陣，後來羅、魏回來帶了1包100公克的K他命，還4等分分給他們，就像說這是自己來幫忙的報酬。

遭搶的賴男證稱，當天羅用Facetime和他聯絡，要他送笑氣到某個地址，到場後除了羅來有另一個人下來，直接上他車並掏出1把槍指著他頭，自己就從口袋拿出40幾萬現金，就連脖子上的金鍊都被搶。

檢方根據雙方證詞、監視器畫面，以及吸食剩餘的K他命，另起獲的改造手槍經鑑定無殺傷力，認定羅等人犯嫌明確，依加重強盜罪嫌起訴羅等4人，另依販賣第三級毒品未遂罪嫌起訴賴男。

檢方依加重強盜起訴羅等4人，遭搶的賴姓毒販也被依販賣毒品未遂罪嫌起訴。記者曾健祐...
檢方依加重強盜起訴羅等4人，遭搶的賴姓毒販也被依販賣毒品未遂罪嫌起訴。記者曾健祐／攝影
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毒品強盜北投

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