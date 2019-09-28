高鐵遺落300萬疑雲 告發人促查陳明文通聯

立委陳明文日前被問及高鐵上的三百萬，表示已進入司法程序不願多談。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

嘉義地檢署調查立委陳明文在高鐵遺落三百萬元案，昨天傳喚告發陳的前立委林國慶和名嘴黃越宏，林當庭要求檢方調閱陳明文在案發後的通聯紀錄，查明有無與法務部次長蔡碧仲聯繫，也呼籲檢方鼓起勇氣辦到底。

針對昨天有民眾跟鏡周刊爆料，稱陳明文遺失第一時間，有神祕男欲領回行李箱，因身形與影像不同遭高鐵拒絕；嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，高鐵公司已提供當日影像，檢方會逐一審視並針對周刊爆料內容釐清是否屬實，不排除下一波傳喚高鐵曾經手此款項的相關人等到案說明。

另有知情人士指出，當天高鐵站務人員發現行李箱內有巨額現金，向高層反應，站務人員及副站長一開始不知道失主是陳明文，因金額甚鉅，找上鐵警局南港所借場地點鈔，過程中有一名執勤警員陪同，確認金額數目後，便由高鐵人員帶回，直到陳明文的特助向高鐵公司認領後，裝有三百萬元的行李箱才物歸原主。

針對陳明文一家人供稱三百萬來自陳明文大姊的兒子帳戶，屬親友間借貸，林國慶昨質疑，如果陳明文需要用錢，為何姪子要分多次提領？當初開記者會時，陳為何不一次說明清楚。他要求檢方調閱陳明文案發後神隱期間的通聯紀錄，是否有跟蔡碧仲聯繫，也請高鐵提供案發當日的相關影像，追查現金上的封條是否與陳所提供的銀行往來紀錄相同。

針對告發人質疑，陳明文委任律師陳澤嘉僅說交由司法調查證明清白。