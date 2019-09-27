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冰屍案兇嫌弒父判18年 法官：犯罪動機值得同情

2019-09-27 17:45聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

死者的妻子（中）起初謊稱失手殺害丈夫，檢警突破心防，才發現是預謀殺人。記者賴郁薇...
死者的妻子（中）起初謊稱失手殺害丈夫，檢警突破心防，才發現是預謀殺人。記者賴郁薇／翻攝
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高雄市前鎮去年驚爆駭人「冰屍案」，丁泰文與母親密謀弒父，但高雄地院審理時發現，丁姓死者生前長時間家暴妻小，又敗光上千萬元祖產，丁泰文母子才心生不滿買凶害命，就情理來看，還有值得憐憫同情之處，今下午各依殺害直系血親尊親屬、殺人罪，判處有期徒刑18年、8年，可上訴。

一審合議庭指出，丁泰文母子因不滿被害人長期施暴，且平日揮霍無度，甚至繼承上千萬遺產後又更變本加厲，短短4年內就將祖產變賣花用殆盡，害妻小必須流落在外；沒想到被害人仍未收斂，不時遷怒家人，才讓母子案人萌生殺人念頭，犯罪動機略值同情。

合議庭再指，丁妻與被害人結婚後，就盡守本分賺取家用，反倒被害人揮霍無度，可見丁妻為家庭付出的心血較多，卻仍遭到被害人施暴，長期受暴還為保持家庭完整而隱忍不發，確實值得同情。再加上被害人老母親曾當庭表示，希望丁妻能盡快出獄、好好照顧年幼子女，並表示不願追究，經綜合考量才判刑8年。

至於高男、蔡男被丁泰文找來行兇，曾一度阻止「逆倫」，卻仍被酬勞說服，答允協助下殺手，事成後各得26萬元、28萬元。高雄地院審理發現，蔡男朝被害人揮砍1刀後，就因害怕丟棄西瓜刀，但丁泰文擔心計劃會失敗，轉而催促高男拾起西瓜刀再砍殺被害人。被害人致命傷是高男砍殺的2刀。

兇嫌等人得逞後，利用棉被、棉繩裹屍，搬運至自家冰櫃藏放冰屍，再棄置作案刀、棍，從此避談死者下落。丁家祖母見兒子失蹤數月，頻頻向媳婦探問，丁妻卻都只回答「他出門討債」，還故佈疑陣向前鎮分局報案丈夫失蹤。死者老媽媽擔心兒子遇不測，於是向熟識的潘姓警員求助，幾經探訪才終於突破丁妻心防，讓冰屍案情曝光。

高雄地院考量被害人老母親出庭時，曾表示願意原諒孫媳、兇嫌等4人，且希望丁妻能盡快出獄、好好照顧年幼子女，不願多做追究，「再追究，兒子也回不來了」。

羈押中的丁泰文等人今下午未出庭聽判。丁泰文遭依殺害直系血親尊親屬罪，判處有期徒刑18年、褫奪公權9年，洪婦、蔡男、高男遭依殺人罪，分別判處有期徒刑8年、13、15年，另蔡、高各遭褫奪公權6年、7年，可上訴。

殺人失蹤

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