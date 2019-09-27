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影╱越南非法在台42人組團出遊 高速公路遭攔車逮人

2019-09-27 17:35聯合報 記者周宗禎╱即時報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前獲報，有數十名在南投等中北部非法工作的越南籍非法人士組團，包遊覽車到台東及墾丁地區三天兩夜旅遊，昨天下午在國道三號南二高關廟段攔獲，一舉逮到42人，33名是失聯移工，另5人來台觀光逾期、4人非法入境。

移民官說，得到線報後逐步鎖定遊覽車動態，昨天趁該團北返要到南投的路途中，協調國道公路警察局在國道三號關廟路段攔截遊覽車，引導至關廟服務區，車子一停靠，預先布署埋伏移民官一擁而上，包夾圍堵前後車門，上車抓人，「原本充滿歡樂的車內氣氛瞬間急速凍結」。

移民官說，上車檢查過程除有男性非法外來人口一度企圖衝撞安全門，甚至還有身材嬌小的女子躲藏在遊覽車座位下，以為可以躲過，都因為甕中捉鱉無處可逃，還是都乖乖束手就擒，全部帶回調查法，將依規定遣返。

專勤隊隊長熊德仁表示，移民署將持續會同相關單位加強查察，遏止違法外來人口滯台從事非法行為歪風，展現嚴正執法的決心，呼籲國人千萬不要以身試法，一旦貪圖便利而觸法，非法聘僱依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。歡迎熱心民眾踴躍檢舉，專線06-5813019。

越南非法在台42人組團出遊，移民署高速公路攔車逮人。圖/移民署專勤隊提供
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越南非法在台42人組團出遊，移民署高速公路攔車逮人。圖/移民署專勤隊提供
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越南非法在台42人組團出遊。圖/移民署專勤隊提供
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移民署遊覽車國道

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