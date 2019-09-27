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媒體叫她「天道盟大哥的女人」 張淑晶求償輸了！

2019-09-27 17:11聯合報 記者林孟潔╱即時報導

女房東張淑晶不滿被叫「天道盟大哥的女人」，提吿向媒體求償法院今宣判。本報資料照片
女房東張淑晶不滿被叫「天道盟大哥的女人」，提吿向媒體求償法院今宣判。本報資料照片
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房東張淑晶租賃糾紛不斷，她3年前被時報周刊報導為「天道盟大哥的女人」，且有多項犯罪前科，她認為記者撰稿前未詳盡查證，提告求償100萬元，一審張淑晶敗訴，二審改判記者、文字編輯應賠償15萬元確定；但張淑晶不滿時報周刊遲遲未下架不實報導，持續侵害她的名譽權，再提告求償11萬元，並登報道歉。台北地方法院今天宣判，判張淑晶敗訴，時報周刊免賠，可上訴。

台北地方法院先前開庭，張淑晶曾說，她告周刊記者勝訴後，周刊就是不願意下架、更正不實報導，仍要持續刺激雜誌銷售量，導致各大媒體仍持續引用，對她造成極大傷害，她開庭前一天上網Google仍有上百則相關新聞，讓社會大眾認為她有多項前科，還有黑道背景，她的名譽權不斷受到侵害。

張淑晶說，連她的父親癱瘓住院，在醫院都被人指指點點，害她父親不想繼續接受治療，「甚至還想安樂死」；周刊遲遲不下架不實報導，她萬般無奈只能再提訴訟，希望周刊更正並刊登道歉啟事。

時報周刊抗辯，張淑晶是公眾人物，且其他媒體引用周刊報導，周刊無從下架也無從管理，加上周刊已經有法院確定判決，認為張的請求權已經消滅，提告無理由。

張淑晶主張，時報周刊2016年雜誌封面中，以「惡房東張淑晶天道盟大哥的女人」為標題，誣指她有侵占、毒品、背信、恐嚇、詐欺等前科，甚至指她的前男友是天道盟天鷹會的大哥，她正是江湖兄弟口中的「阿嫂」，難怪她行事如此狠辣等語。

她認為，記者在報導出刊前，沒有詳加查證，內容也沒有平衡報導，顯然惡意侵害她的名譽權和人格權。另外，報導中提到她有多項前科，也已經違反個人資料保護法，先前已要求記者、文字編輯等3人賠償100萬元。法院認為，張淑晶雖曾涉嫌利用租屋契約對房客詐欺、恐嚇等，被媒體廣泛報導，社會評價多為負面，但此與「天道盟大哥的女人」等評價是兩回事，不能混為一談，因此認為記者疏於查證，判賠15萬元確定。

張淑晶恐嚇房東

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