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慶富涉獵雷艦詐貸63億 陳慶男重判25年

不顧500萬沒收棄保潛逃 慶富陳偉志傳藏匿在這

2019-09-27 16:29聯合報 記者林伯驊╱即時報導

獵雷艦弊案關鍵人物、陳慶男次子陳偉志（右二）被控涉共犯詐貸。圖／本報資料照
獵雷艦弊案關鍵人物、陳慶男次子陳偉志（右二）被控涉共犯詐貸。圖／本報資料照
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獵雷艦弊案關鍵人物、陳慶男次子陳偉志，去年5月間傳出棄保潛逃，至今超過1年4個月下落不明，高雄地方法院已裁定沒收先前交保金500萬元；外傳陳偉志他疑帶著詐貸款項躲藏中國大陸，調查局也將他公告為重大經濟逃犯，但認為要讓他返台受審難度高。

陳偉志的潛逃方式眾說紛紜，據指他擁美國護照，檢調則以掌握的情資研判，他可能將妻小安置在美國，自己利用家族海運界的人脈，輾轉偷渡福建省，在大陸繼續經營慶富的海外事業。

據調查，獵雷艦案去年起訴移審後，雄院裁定包括陳偉志在內的4名被告每天要向轄區派出所簽到，但同年3月27日，陳偉志先以搬到左營忠貞路某大樓為由，將報到點從前鎮分局復興路所改為左營分局新莊所，卻在5月5日最後一次簽到，就沒再現身。

雄院直到去年5月20日定期追蹤簽到記錄，才發現陳偉志「失蹤」17天，趕緊開拘票要警方逮人，卻人去樓空，6月5日發布通緝，調查局也將他中英文姓名、身分證字號、護照號碼等登錄「逃犯線上查詢系統」。

檢方為此分案追查警方有無涉藏匿人犯，不過傳喚承辦員警、釐清簽到流程後，認定員警疏失，未確實交接放在值班台的簽到卷宗，查無不法簽結；高市警局曾對此懲處，左營分局長、偵查隊長皆記過1次，新莊所長記過2次並調非主管職，不過監察院約詢市警局時表達「不能完全怪罪員警」，去年10月懲處悄悄全部撤銷。

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獵雷艦弊案關鍵人物、陳慶男次子陳偉志（左）棄保潛逃前，最後一次向派出所簽到身影。...
獵雷艦弊案關鍵人物、陳慶男次子陳偉志（左）棄保潛逃前，最後一次向派出所簽到身影。記者林伯驊／翻攝
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陳獵雷艦弊案關鍵人物、陳慶男次子偉志曾跑步到派出所簽到。圖／本報資料照
陳獵雷艦弊案關鍵人物、陳慶男次子偉志曾跑步到派出所簽到。圖／本報資料照
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