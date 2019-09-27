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慶富涉獵雷艦詐貸63億 陳慶男重判25年

慶富涉獵雷艦詐貸63億 陳慶男重判25年

2019-09-27 16:04聯合報 記者林伯驊╱即時報導

慶富公司承造海軍「國艦國造」共6艘獵雷艦標案，前年卻爆出涉詐貸63億元，造成海軍解約，害聯貸銀行團慘賠131億元，檢方依銀行法、洗錢等罪起訴董事長陳慶男共5人。高雄地院今天下午4點宣判，陳慶男重判25年、併科罰金1億500萬，妻子陳盧昭霞判1年半、前執行長簡良鑑判6月得易科罰金。慶富公司罰金2億8000萬。可上訴。

顧問李維峰，慶洋投資、慶峯水產公司皆無罪。

陳慶男目前另涉海科館詐貸案遭羈押，但他先前向雄院表明今天不願到庭聆聽宣判，並未現身；陳偉志在去年5月棄保潛逃，雄院沒入500萬元保釋金，並發布遭通緝，待落網再繼續審理。

檢調查出，資本額僅5億多元的慶富，標下總金額逾349億元的獵雷艦案後，為獲得銀行聯合授信，調借集團公司內部現金、並向銀行詐貸5億多元，先後4度涉虛偽增資到40億元，辦完增資後隨即將錢轉出。

不料，慶富疑似無力負擔獵雷艦標案的履約、預付還款保證金，還同時在中國大陸投資事業，又尚未取得銀行聯貸案，陳慶男、陳偉志及簡良鑑等人以紙上公司「AZ」、「OK」、「HS」、「L3」與慶富簽的虛偽合約，向台中商銀、元大、新光、一銀詐貸，申請過渡性融資共21億多元。

但慶富疑仍資金缺口過大，造艦期間繼續以紙上公司開立的假造艦採購合約、發票，向一銀等9間聯貸銀行團，共詐得42億573萬多元。檢調當時清查，這些款項實際上竟只有2億5680萬元投入造艦用，約21億元流向不明。

檢方去年2月起訴痛批，慶富讓海軍逾十年的國艦國造獵雷艦案心血付之東流、所有損失由聯貸銀行團承擔，對陳慶男求刑30年，併科罰金10億元；陳偉志求刑25年，併科罰金6億元；簡良鑑求刑20年，併科罰金3億元。

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慶富前執行長簡良鑑。圖／本報資料照
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陳慶男因陳偉志潛逃而遭雄院要求增加保證金，現又另涉海科館詐貸案收押。
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慶富公司董事長陳慶男。圖／本報資料照
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慶富副董陳偉志，現已棄保潛逃遭通緝。圖／本報資料照
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慶富陳慶男詐貸

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