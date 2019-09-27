親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
普悠瑪事故調查
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

絕美景點擱淺貨輪走樣 遭爆「卸一船垃圾還起火燃燒」

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們距離完善天差地遠

影／4名惡煞拿電擊棒強押男子協商債務 警方即刻救援

2019-09-27 14:45聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣陳姓男子與經營食品業張姓男子有財務糾紛，25日設局誆稱叫貨，張男騎機車載貨到嘉義縣水上鄉鬧區，遭陳男夥同3名共犯駕車拿電擊棒攻擊後，強押上車載到高雄談判，水上警分局獲報與高雄新興分局聯手偵辦，即刻救援，案發8小時後，25日深夜在高雄市某地下停車場，逮捕陳男等4名嫌犯，張姓被害人獲釋，有民眾提供拍攝影4名惡煞光天化日強押被害人影片，成為犯案鐵證。

從拍攝畫面，看到4名惡煞將白色ＢＭＷ轎車，停在路中，4人下車迅速圍住被害人，動手腳強行拉扯被害人，涉嫌動用電擊棒，被害人強力反抗，雙方拉扯過程2分鐘，其間有車子駕駛及機車騎士經過，但未下車查看或報案，最後4名惡煞得逞，開車載被害人到高雄談判後釋放； 警方將陳男等4名嫌犯依妨害自由、傷害、恐嚇等罪移送嘉義地檢署偵辦。

警方調閱監視器，運用科技偵辦技巧，在案發8小時內在高雄某地下停車場發現涉案車輛，經在現場搜尋埋伏，深夜11點將前來取車陳男等4名犯嫌逮捕，順利找到被害人確保安全，查扣涉案電擊棒2支等犯罪證物，全案依妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌報請檢方偵辦； 局長程純濱與新興分局偵查隊長林宗賢警大同學，配合偵辦刑案默契極佳，案發後立即鎖定犯嫌與涉案車輛，迅速偵破。

據了解，原住北部張男與陳男有4000多萬債務糾紛，雙方鬧得不愉快，張男跑回嘉義，陳男等人得知後，一路追到嘉義索債，計誘張男出門強押上車，陳男等嫌犯知道警方追捕，釋放被害人，警方在高雄火車站附近搜索，在一處公車站牌找到張男，警方在陳男車內查扣涉案電擊棒2支等犯罪證物。

嘉義縣水上警分局與高雄新興分局聯手，25日深夜在高雄逮捕陳男等4名嫌犯，張姓被害...
嘉義縣水上警分局與高雄新興分局聯手，25日深夜在高雄逮捕陳男等4名嫌犯，張姓被害人獲釋。記者魯永明／翻攝
分享
嘉義縣水上警分局與高雄新興分局聯手，25日深夜在高雄逮捕陳男等4名嫌犯，張姓被害...
嘉義縣水上警分局與高雄新興分局聯手，25日深夜在高雄逮捕陳男等4名嫌犯，張姓被害人獲釋，警方查扣涉案電擊棒2支等犯罪證物。記者魯永明／翻攝
分享
嘉義縣水上警分局與高雄新興分局聯手，25日深夜在高雄逮捕陳男等4名嫌犯，張姓被害...
嘉義縣水上警分局與高雄新興分局聯手，25日深夜在高雄逮捕陳男等4名嫌犯，張姓被害人獲釋。記者魯永明／翻攝
分享

嘉義恐嚇

相關新聞

記者實測／麻豆交流道機車迴車道可保命 機車族卻不愛？

2019-09-27 12:51

政府強力取締奏效？酒駕肇事件數逐年減少

2019-09-27 12:30

直播主之亂後 高雄掃槍毒逮百餘人涉案

2019-09-27 11:59

角頭涉持刀狂砍新北山會大哥 今出庭辯「我沒砍」

2019-09-27 11:59

華僑燒死9人律師抨沒「通譯」 被害人：胡說八道

2019-09-27 11:41

U值媒／蔡依林被G奶當標，性別教育意義是？

2019-09-27 11:38

南京東路競速害3命 黃佑呈又涉詐騙集團遭收押禁見

2019-09-27 11:32

藏民宅種大麻 正澆水…警逮人

2019-09-27 00:17

夫搶超商想逃 妻才知嫁通緝犯

2019-09-27 00:17

小屁孩挑戰公權力！ 竟持信號彈往派出所丟

2019-09-26 16:49

影╱突遭女子持棍狂敲頭 她心有餘悸怒批警冷處理

2019-09-26 16:17

烘焙店員疑對女同事不滿 水瓶摻漂白水害她喝下

2019-09-26 15:58

砍斷左手動脈深可見骨致人死 他辯稱：只想給教訓

2019-09-26 15:37

獨／強盜通緝犯持刀搶超商 妻背幼子騎機車載夫逃亡

2019-09-26 15:32

網路誣警查毒「都自己用」 留言男涉侮辱公署送辦

2019-09-26 15:27

影／男子佯稱買結婚金飾 中秋假期行搶集集銀樓被捕

2019-09-26 15:22

新北鴛鴦毒販放手搏 駕車衝撞...警開3槍逮人

2019-09-26 14:08

檢警搗破巿值破億大麻植栽工廠 8年級犯嫌栽了

2019-09-26 12:54

41萬真的可加不少菜！嘉縣議長等贈警加菜金鼓勵破案

2019-09-26 09:37
看更多

熱門文章

幫妻換新iPhone手機 他發文表示「連老婆也更新了」

2019-09-26 21:09

她怨買新房被父扯風水挑毛病 網友讚：老公脾氣好

2019-09-26 17:25

涉詐領助理費276萬元 花蓮前議員夫妻遭聲押獲准

2019-09-26 20:16

台鐵硬起來！普悠瑪司機提五大疑點 台鐵六點反擊

2019-09-26 19:09

在外用烘手機吹乾手？ 網友曝恐怖經歷：不敢再用

2019-09-27 12:17

獨／強盜通緝犯持刀搶超商 妻背幼子騎機車載夫逃亡

2019-09-26 15:32

開庭前3天露面…尤振仲大動作 家屬質疑時機

2019-09-27 00:17

水電工遭控性侵女顧客 他秀分手前甜蜜對話不起訴

2019-09-26 17:35

要不到1000萬竟動手打死老父 檢察官求處孽子死刑

2019-09-27 11:39

失聯移工 越男阿里山乞食 竟是山老鼠

2019-09-27 00:17

影／疑吞下打火機零件 小男嬰父親當街急攔警車求救

2019-09-26 17:58

幽靈貨輪北部海域漂流 海巡艦艇冒惡浪監控

2019-09-27 12:50

隔了4個多月 苦苓向館長發表道歉啟事

2019-09-26 17:11

他喝完湯將料倒回鍋 老闆娘暴怒「人品在哪？」

2019-09-27 13:31

新兵安全回報打錯電話 他佯裝長官提醒勿違紀犯規

2019-09-27 11:23

高雄林園工業區煤灰起火 廠區外民眾火藥味滿滿

2019-09-27 00:18

暴走法官羞辱律師 橋院：退休申請未核准、現職已調整

2019-09-26 15:46

專家：開庭證據攻防 對尤振仲不利

2019-09-27 00:22

藏民宅種大麻 正澆水…警逮人

2019-09-27 00:17

金門火災頻傳1周發生3起 今又驚傳機車失火

2019-09-26 15:39

普悠瑪案下周一開庭 司機提5疑點 台鐵一一反擊

2019-09-26 23:44

名媛和老公挨告侵占投資款 她反告閨密求償3471萬元

2019-09-26 16:39

普悠瑪司機尤振仲出面10小時 台鐵回應739字

2019-09-26 18:13

小屁孩挑戰公權力！ 竟持信號彈往派出所丟

2019-09-26 16:49

10年前存款只剩46元 冷氣師傅熬過創業「給妻小好日子過」

2019-09-27 13:12

兒過敏愛將鼻孔挖到流血 母特製吸血口罩：再挖啊

2019-09-27 10:27

記者實測／麻豆交流道機車迴車道可保命 機車族卻不愛？

2019-09-27 12:51

烘焙店員疑對女同事不滿 水瓶摻漂白水害她喝下

2019-09-26 15:58

針孔偷拍30女案開庭 被害人：寧願憋尿不敢在外上廁所

2019-09-26 17:18

直播主之亂後 高雄掃槍毒逮百餘人涉案

2019-09-27 11:59

港台跨國戀假購屋真詐財 台南波麗士阻詐80萬元

2019-09-26 17:42

她吃便當驚見半截青蛙 老闆娘見狀捏爆稱「鱘龍魚背鰭」

2019-09-27 14:42

中年男子象鼻岩落海 消防、海巡救起時已無呼吸心跳

2019-09-26 16:02

台南蔦松里長被控涉幽靈人口 台南地院判當選無效

2019-09-26 16:51

網爆「小英送海地45億」警察急逮人 法官：不罰

2019-09-27 15:08

影╱突遭女子持棍狂敲頭 她心有餘悸怒批警冷處理

2019-09-26 16:17

慶富案檢求刑30年 陳慶男下午不出庭聽判

2019-09-27 11:38

基隆八斗子海產店頻遭竊 有賊專偷高價龍蝦、魚貝類

2019-09-27 09:58

砍斷左手動脈深可見骨致人死 他辯稱：只想給教訓

2019-09-26 15:37

誆騙塔位換股票現賺47萬 八旬翁荷包險失血

2019-09-27 09:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top