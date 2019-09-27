影／4名惡煞拿電擊棒強押男子協商債務 警方即刻救援

2019-09-27 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣陳姓男子與經營食品業張姓男子有財務糾紛，25日設局誆稱叫貨，張男騎機車載貨到嘉義縣水上鄉鬧區，遭陳男夥同3名共犯駕車拿電擊棒攻擊後，強押上車載到高雄談判，水上警分局獲報與高雄新興分局聯手偵辦，即刻救援，案發8小時後，25日深夜在高雄市某地下停車場，逮捕陳男等4名嫌犯，張姓被害人獲釋，有民眾提供拍攝影4名惡煞光天化日強押被害人影片，成為犯案鐵證。

從拍攝畫面，看到4名惡煞將白色ＢＭＷ轎車，停在路中，4人下車迅速圍住被害人，動手腳強行拉扯被害人，涉嫌動用電擊棒，被害人強力反抗，雙方拉扯過程2分鐘，其間有車子駕駛及機車騎士經過，但未下車查看或報案，最後4名惡煞得逞，開車載被害人到高雄談判後釋放； 警方將陳男等4名嫌犯依妨害自由、傷害、恐嚇等罪移送嘉義地檢署偵辦。

警方調閱監視器，運用科技偵辦技巧，在案發8小時內在高雄某地下停車場發現涉案車輛，經在現場搜尋埋伏，深夜11點將前來取車陳男等4名犯嫌逮捕，順利找到被害人確保安全，查扣涉案電擊棒2支等犯罪證物，全案依妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌報請檢方偵辦； 局長程純濱與新興分局偵查隊長林宗賢警大同學，配合偵辦刑案默契極佳，案發後立即鎖定犯嫌與涉案車輛，迅速偵破。