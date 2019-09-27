角頭涉持刀狂砍新北山會大哥 今出庭辯「我沒砍」

2019-09-27 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



新北山會宋姓大哥不滿自己的連姓小弟遭毆打，去年12月至林姓角頭家尋事，卻遭林姓角頭及他的林姓小弟，涉嫌持開山刀、武士刀狂砍1分多鐘；士林地檢署將2人依殺人未遂罪嫌起訴，士林地院今開庭，林姓角頭否認犯行，林姓小弟則承認砍人，但沒有殺人意圖。

起訴書指出，去年12月10日下午4時許，宋男前往林姓角頭位在士林區的住處，打算質問小弟遭毆打一事，剛好林姓小弟接送大哥妻子和小孩返家；宋男先和林妻爆發口角，此時為調查士林夜市糾紛案、休假前往林姓角頭住家的士林分局洪姓小隊長，聽聞聲響開門，看見雙方爭吵。

隨後林姓角頭、林姓小弟持開山刀砍殺宋男，導致宋男大量出血，身體有7道撕裂傷，上肢肌腱損傷將影響手腕、手指功能，顏面神經主幹損傷，須手術校正；當時洪姓小隊長見狀，面對持刀的2人、背對著宋男，居中阻擋並報警，宋男才能自行到新光醫院就醫。

林妻向檢察官表示，宋男遭砍時，已被旁人拉到旁邊的安全地點；檢察官認為林姓角頭、林姓小弟並非正當防衛。士林地院今召開準備程序庭，法官也向林姓角頭、林姓小弟說明，2人犯案行為與正當防衛有距離。

林姓角頭出庭說，自己沒有持刀砍人，且還主動載林姓小弟到派出所投案，卻莫名一起被移送；林姓小弟則承認持刀砍人，「但沒有殺人意圖，只是想傷害宋男」，一旁剛好開山刀，就拿起來砍。