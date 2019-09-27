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直播主之亂後 高雄掃槍毒逮百餘人涉案

2019-09-27 11:59聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄發生「直播主之亂」後，9月24日到昨天，執行3天肅槍緝毒掃蕩專案。今天高雄市警局公布，這3天共查獲105人涉槍、毒案，其中包括暴力集團砸通訊行，以及橋頭地檢署指揮警方，赴桃園查獲民宅種大麻。警方表示， 將與高雄市政府各局處執行「第三方警政」，阻斷不法分子的金流、壓制犯罪者的經濟來源。

高雄市刑警大隊今天上午召開記者會，表示高雄市警局在9月24日到26日3天的肅槍緝毒掃蕩專案，查獲4把改造槍枝、3把空氣槍及涉案人4人；查獲毒品案97件101人，查扣各級毒品630公克，除了25日橋檢指揮仁武警分局等單位，赴桃園查獲大麻198株及各式栽種工具，鳳山警分局也在25日，查獲暴力討債集團。

據了解，鳳山警分局接獲1名參與網路賭博的男子報案，發覺這男子在3個多月前，上網賭「北京賽車」輸了35萬元，無法還債，提供賭盤的人便介紹他向梁姓男子借高利貸，因他只還2萬元，梁找林姓男子為首的討債集團，多次恐嚇這男子及父親，砸毀這男子的父親經營通訊行。警方25日在高雄市鳳山、仁武和三民區，逮捕林姓男子等6人，搜出空氣槍，依組識犯罪條例、重利及傷害等罪嫌移送法辦。

高雄市警刑大副大隊長陳柏彰表示，警方除了掃蕩槍毒，另在易滋事的51處營業場所及周邊，執行「封閉式路檢」，也查獲涉公共危險7件7人、通緝犯6人和毒品案16件18人。

高雄直播主之亂後，高雄警方在易滋事的場所及周邊，執行擴大臨檢勤務。記者林保光／翻...
高雄直播主之亂後，高雄警方在易滋事的場所及周邊，執行擴大臨檢勤務。記者林保光／翻攝
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高雄直播主之亂後，高雄警方連3天掃蕩槍、毒，逮捕百餘人涉案。記者林保光／攝影
高雄直播主之亂後，高雄警方連3天掃蕩槍、毒，逮捕百餘人涉案。記者林保光／攝影
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高雄市毒品大麻

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