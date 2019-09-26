突遭女子持棍狂敲頭 她心有餘悸怒批警冷處理

2019-09-26 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



一名暱稱「A+虎媽」的網友昨在臉書上發文表示，9月24日晚上她與妹妹到台北市公館商圈準備吃飯，突然被一名女子持棍狂敲，對方一面攻擊一面叫罵，隨即消失無蹤，她並指控轄區警方執勤只顧低頭滑手機，讓她被毆打後站在派出所枯等2分鐘後才有人理；對此警方出面澄清，現場員警獲報後立即介入處理，當時並無讓民眾枯等情事。

警方今天公開相關影像澄清，強調該名網友當天晚上進入派出所時，現場執勤員警就立刻作為，除告知備案並不具法律效果，建議網友提告及製作筆錄即可完成報案程序外，也依照該名網友所述，查閱手機畫面，確認有無嫌犯影像可提供給報案人指認，未料引發民眾誤會員警只顧滑手機。

「A+虎媽」說，24日晚上她和妹妹相約在公館商圈用餐，在汀州路三段1間餐廳前翻看菜單時，忽然被一名女子從後方持棍狂敲，「她一面攻擊我，一面狂罵」、「被打得眼冒金星，覺得莫名其妙，也覺得蠻丟臉的，在大庭廣眾之下被毆打」。

她說，餐廳店長見狀跑出店內關心，並稱打人的女子常有異常行為，附近民眾都知道。她原本只覺得倒楣，但回家後丈夫建議報警，她便到案發轄區思源街派出所報警，卻遭警方「冷處理」，讓她枯等2分鐘才有人處理，「執勤吳姓員警低頭滑手機，我們站在執勤台前近2分鐘，直到其他員警出聲他才抬頭。」