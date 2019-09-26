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砍斷左手動脈深可見骨致人死 他辯稱：只想給教訓

2019-09-26 15:37聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園中壢凱悅KTV外今年5月2日發生殺人案，黃姓男子疑和擔任馬伕的何姓男子有金錢糾紛，黃涉嫌糾眾埋伏，還砍斷何左手動脈致死，傷勢深可見骨，檢方依殺人罪嫌起訴黃；桃園地院今開準備程序庭，黃否認殺人坦承傷害致死，表示自己有避開對方頭、頸部，揮刀畫下去只是想給個教訓。

黃男（20歲）否認殺人犯行，但坦承傷害致死，表示自己和何沒有金錢糾紛，當時朝他的手臂畫下去，只是想要教訓對方，沒有想要致他於死的意思，所以才避開頭、頸部等重要部位。

黃還說，他沒有在微信群組號召要去找何理論，至於當初是誰發起的已經沒有印象，刀子也是另名丁姓同夥提供，自己只有去買黑色膠帶遮車牌。

法官當庭勘驗現場監視器，發現何男當時從白色轎車右後座下車後，另一輛黑色轎車在旁急煞車，何走向騎樓就遭包圍，黃身穿黑色帽T，從他左後靠近持刀往何的左手臂揮砍一刀。

黃的辯護人表示，根據畫面可知，黃揮刀力道非致人於死，且他揮下去後見黃仍站立，非但沒有繼續補刀反而離開，可見他並無殺人故意。

檢方起訴指出，黃當天凌晨得知何在KTV唱歌，就在微信群組聯繫13名友人，以及1名17歲的陳姓少年到場尋仇，當天上午7點多見何現身，湯姓、李姓男子各持球棒追打，鄒姓同夥也拿電擊棒攻擊。

而黃則拿預藏的西瓜刀朝何左手猛砍，力道之猛甚至砍到見骨頭，左動脈也遭斷裂，何重傷倒臥血泊失去意識，消防獲報到場緊急將他送醫，但最後仍因失血過多宣告不治；案發後黃跑到中南部企圖潛逃出境，躲了5天才在雲林麥寮被警方逮捕。

檢方訊時黃對作案動機交代不清，但丁姓同夥證稱黃、何之間有金錢糾紛，自己接獲通知到場，也是黃男提供刀械給他，犯後黃還在群組說「有砍到人」，另曾姓友人則說，事發前黃在群組稱「要處理事情，要去凱悅集合」，檢方9月6日偵結依殺人罪嫌起訴他。

黃男在中壢凱悅KTV外砍死何姓馬伕，被檢方依殺人罪起訴，黃辯稱只想給教訓沒有致人...
黃男在中壢凱悅KTV外砍死何姓馬伕，被檢方依殺人罪起訴，黃辯稱只想給教訓沒有致人於死故意。圖／報系資料照
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殺人微信KTV

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