影／男子佯稱買結婚金飾 中秋假期行搶集集銀樓被捕

2019-09-26 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



民風淳樸的南投集集鎮古街，中秋連假期間竟然發生一起銀樓搶案，一名20歲男子進入店內，誆稱要看結婚金飾，趁看店的6旬老闆夫婦倆不注意，光天化日竟拿走3兩金飾就跑，由於銀樓與集集警分局相距僅數百公尺，警方相當重視，經連日調閱路口監視器以車逮人，昨晚在台中將犯嫌逮捕歸案。

警方表示，許、陳兩名男子利用中秋假期，前一天9月14日就先來勘查地形了，向店家誆稱說買金飾是要結婚用，想要買大概25萬元的金飾，但說當天錢沒帶夠，改天再來就先走了，第二天15日，許嫌近午時分單獨前來，看一看各種金飾後，要求老闆算算多少錢的時候，當下拿起價值20多萬的3兩金飾就往外跑。

當下金飾被搶後，銀樓老闆大婦趕緊追出店外，與犯嫌發生拉扯，過程中老闆娘將犯嫌機車推倒，犯嫌一時氣急惱羞，竟用力甩開老闆娘，還好老闆娘手緊抓一旁機車，才沒被甩出去，卻造成手臂受傷，犯嫌見情況不對，推倒機車趕緊落跑，跑出集集古街後，還一度想回來牽騎機車，但老闆夫婦倆都已守在店外，犯嫌只好作罷，只好連繫同夥開車趕來接應。