檢警搗破巿值破億大麻植栽工廠 8年級犯嫌栽了

2019-09-26 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



八年級生康姓男子在桃園市楊梅暗營大麻栽植工廠，在民宅溫室內培養大麻植株，待熟成後再烘乾銷售，不法情事恐逾1年。檢、警日前獲報，跟監埋伏蒐證數月後，前日持票搜索該可疑大麻栽植工廠，果真扣獲198株大麻植株、大麻成品37.7公克，估計市價破億元。橋頭地檢署漏夜偵訊，認定康嫌涉嫌重大，聲押禁見獲准，將擴大追查大麻工廠共犯。

橋頭地檢署檢察官接獲情資，得知楊梅一處民宅移暗藏大麻植栽工廠，隨即指揮高雄市仁武分局、旗山分局、少年警察隊、桃園市楊梅分局、桃園憲兵隊等單位共組專案小組。專案小組佈線數月，發現康嫌從去年8月開始，在該民宅內，以溫室手法種植大麻再販售，恐涉嫌製造及販賣二級毒品罪。

專案小組前日見時機成熟，持票搜索該可疑民宅，當場逮獲正在廠內照料準備收成大麻植株的康嫌，並查扣電光燈具、培養土、監視器、遮光布、溫度計、電風扇、筆記型電腦、灑水及定時等大麻相關栽植設備一批。檢警另在廠內搜出大麻植株198株、大麻成品37.7公克，隨即將康嫌移送法辦。