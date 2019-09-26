擁槍還出借供友助勢 兩度開槍被判重刑

2019-09-26 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



朱男與綽號「歐伊歐」男子有債務糾紛，邀友人章男、巫男等人助拳，巫男等人持改造手槍前往娃娃機店、及找「歐伊歐」未著，巫男持槍下車，章男在旁吆喝「刁落、刁落」，巫男在兩處開槍，台中地院今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪將巫男判刑4年10月、判朱男9月。章男部分另行審結。

檢審查出，巫男（26歲）去年初收受綽號「子捷」交付的改造手槍及子彈，還將槍彈出借給章男（20歲），供章處理與其他人糾紛時助勢之用。去年11月19日凌晨，章男接獲友人朱男（33歲）的電話，表示要幫忙找人一起去向綽號「歐伊歐」男子處理債務糾紛而需支援。

章即告訴巫男，並聯繫不知情友人「阿誠」、田姓少年、「阿皇」、曾男等前往助陣，說明要去娃娃機店找「歐伊歐」處理債務糾紛，駕車前往台中市潭子區福貴路的福氣娃娃機店，在車上按喇叭，朱下車

在娃娃機店、及馬路上丟灑傳單。

居住在娃娃機店二樓的王姓老婦人聽到喇叭聲，站在窗戶邊觀看，朱對恐嚇稱「樓上的人都下來，不然要開槍」，使王婦心生畏懼，而巫男持嗆在車內的天窗對空擊發一次。

朱男等人又於同日凌晨，前往「歐伊歐」位在台中市北屯區遼陽北二街，欲找「歐伊歐」出面解決債務糾紛，抵達後，朱下車叫囂，要樓上的人出來面對，又衝撞開啟門，進屋內查看。