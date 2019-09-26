41萬真的可加不少菜！嘉縣議長等贈警加菜金鼓勵破案

2019-09-26 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣議會議長張明達和嘉義縣警察之友會理事長曾秋猛，昨天前往縣警察局頒發「加菜金」共41萬元，鼓勵員警日前英勇執勤，在民雄鄉破獲槍擊殺人要犯挾持人質，及持有槍械爆裂物，警與歹徒僵持5小時，最後未開一槍一彈、順利緝獲犯嫌。

張明達昨致贈16萬元加菜金，另代秘書長黃尚文致贈10萬元，曾秋猛也致贈15萬元加菜金，由警察局長廖宗山代表受領。

嘉義縣警察局日前於民雄鄉逮捕槍擊殺人要犯，警方第一時間啟動快打到達現場警戒維安，同時拉起封鎖線避免民眾遭受無辜波及，在圍捕過程中警方不斷與嫌犯心戰喊話，同時也做好最後攻堅打算，嫌犯在嚴密防備無法逃脫情況下，最終繳械投案。

警方並起出制式手槍2枝、仿造手槍7枝、仿造霰彈槍1枝、土造手槍2枝、改造手槍1枝、霰彈子彈48顆、子彈178顆、彈匣32個、爆裂物8個、防彈衣1件、毒品安非他命毛重1.1公克、大批槍枝改造工具及槍枝零組件。