借竅驅魔？「女聖師」教唆打死信徒

台中市女子林欣月（右二）涉嫌教唆信眾打死方姓女子，上月被捕。 記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook

女子林欣月成立社團推廣「五良美德」，到大陸宣教時因台籍方姓女子「睡在非指定道場」，涉嫌教唆兩名女信眾踩破方女肝臟致死，事後還要男信眾頂罪。檢警蒐證後搜索林女位於南投縣國姓鄉的道場，查扣錄有打人畫面的「借竅驅魔」硬碟，依傷害致死等罪嫌聲押林女獲准。

檢方初步清查，「借竅驅魔」儀式是持鋼鐵、木頭、軟墊製成的棍棒毒打，被打的信眾從兩歲女童到八旬老婦都有，頭破血流信眾比比皆是，甚至有人兩眼失明，至少四十餘人受害。林女錄下儀式，待被害人傷勢痊癒再向信眾宣稱為「神蹟」，這個硬碟成為她犯罪鐵證。

不過，四十多名被棒打者，只有少數人願意指證，其餘信眾都稱是被其他信眾「借竅」，元神已在他處，以「自己打自己」驅魔，林女無涉傷害…，種種脫序說詞讓檢警咋舌。

另外，檢警還查扣信眾手寫的「罪犯守則」，只要有信眾違反教條，幹部就會以罪犯守則論處，包括不能講話、不能洗澡、不能吃飯、手腳要綁起來；負責限制信眾人身自由的幹部則稱為「獄卒」。

全案得以揭發，源於台中地檢署檢察長陳宏達今年三月接獲犯罪被害人保護協會志工陳情，方姓女子（廿六歲）在大陸廣西省南寧市疑遭人傷害致死，中檢隨即指揮刑事局中部打擊犯罪中心成立專案小組調查，懷疑二○一六年成立的「中華白陽四貴靈寶聖道會」的林欣月（六十一歲）可能涉案。

檢警調查，林欣月以「聖師」自居，為樹立權威，常假借「無視神佛」等理由，教唆信眾對不服從、欲脫離社團的人執行「借竅驅魔」儀式。

今年三月一日，林女在大陸廣西南寧宣教，不滿方女「不聽話」，未在指定道場留宿，教唆兩名幹部以腳踹方式猛踢方女腹部，導致方女肝臟破裂死亡，林女見鬧出人命立刻回台，更教唆大陸男信眾頂罪。

檢警日前在南投縣國姓鄉逮捕林女，前往她設在國姓的道場搜索，查獲涉嫌打人的棍棒及十二個電腦硬碟，其中一個信徒口中「驅魔儀式畫面」的硬碟內全是打人影片及照片。

檢警依涉嫌組織犯罪、傷害致死等罪嫌拘提林女等八人到案，檢方聲押其中五人，但法院僅裁准林女羈押，其餘被告交保。

據調查，中華白陽四貴靈寶聖道會已更名為「中華日行一善學會」，信眾約百餘人。該會並以「道務基金、開荒基金、助班費、道中心建設基金、報恩金、敬師金」等名目收取費用。