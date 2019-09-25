恐怖情人不滿被分手 闖前女友家電線纏頸棉被綑身

2019-09-25 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名林姓男子不滿今年七夕被分手，潛入前女友住處以手機充電線纏繞女方脖子，還用棉被蓋住口鼻，導致她拚命敲牆、躲進廁所打電話報警求救，警方上門他還趁隙逃跑再度闖入住處壓制女方，最後摔斷腿遭移送台北地檢署。檢方聲押獲准後，今依殺人未遂等罪將他起訴。

檢警調查，今年8月7日（農曆七夕情人節）林姓男子（31歲）被女友提分手，隔天晚上他尾隨其他住戶進入女方位於台北市大安區的公寓4樓住處門外，再趁女方開門之際闖入，把女方推倒在地並怒斥「妳今天真的死定了！」

接著，林拿出手機充電線，纏繞女方脖子一圈並拉緊，女方拼命掙脫卻被拉起丟至床上。林男還拿棉被蓋住口鼻、用身體重壓，女方不斷喘氣掙扎著掉下床，林男不僅不停手還拿棉被將女方全身包緊緊。

女方掙脫棉被後，用手猛力敲牆壁向鄰居求救。林男見狀卻說：「如果我是妳，就會把遺書寫一寫，要不然打開窗戶跳下去，至少只有腳斷掉，不會被殺死。」、「現在還這麼早（凌晨1點），我會折磨妳到4、5點，等妳死了，扛妳去我家。」

過一陣子，林男說「反正妳今天都要死，我先去抽菸。」女方趁機躲進浴室打電話報警，警方到場把林男帶到屋外隔離。豈料，林男假裝自己會自行到派出所作筆錄，實際上離開前偷走女方鑰匙，伺機而動。

林男等警方離開後再度潛入公寓，所幸女方發覺再度打電話報警。林男躲到4、5樓的樓梯間，就在警察登門前，從樓梯間跳下來，再度闖入住處並壓制女方。