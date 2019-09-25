親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陸封殺金馬後 再談陸片配額制背後的政經爭議

京華城標售戲劇化 大股東中石化突襲拿下全為這目的

進口椰子藏破億海洛因 豬肉商被逮問：不能改賣水果嗎

2019-09-25 19:44聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市刑警大隊破獲跨國走私海洛因案件，查獲52塊、重約20公斤的海洛因磚，價值超過新台幣1億元；警方根據目前跡證研判，這批海洛因磚應該來自泰緬金三角地區，販毒集團找來台灣人士當人頭，並由台灣涉毒人士指揮進口，警方將繼續追查毒品上游。

台北市刑警大隊偵三隊及文山一警分局偵查隊，日前循線掌握一跨國運毒集團線索，警方相當重視，報請新北地檢署檢察官陳詩詩指揮偵辦，這個月12日見時機成熟，會同財政部關務署基隆關、警政署保三總隊第一大隊、基隆港務警察總隊等單位，在基隆港檢查站攔截可疑貨櫃開櫃查驗， 當場查獲由泰國以進口椰子名義夾帶、並以茶葉為外包裝的第一級毒品海洛因，現場清點查扣海洛因磚52塊（約20公斤），市值超過新台幣1億元以上。

專案小組隨後收網，將負責接收貨櫃的羅姓男子（58歲）拘捕到案，18日陸續將葉姓主嫌（40歲）、張姓共犯（47歲）查緝到案，全案依毒品危害防制條例的涉嫌走私、運輸毒品等重罪，移請新北地檢署偵辦，三人移送後目前全被收押。

台北市刑大今早舉行破案記者會，台北市長柯文哲到場表揚有功人員，並宣示打擊毒品的決心，柯文哲檢視起獲的贓證物時，隨手拿起一塊巴掌大的海洛因磚，警方打趣說「市長，你拿的這塊就價值兩百萬元！」，柯文哲當場還嚇了一跳。

柯文哲會後接受記者訪問，指出站在政府立場，吸毒的人是一種病人，但販毒及製毒的人卻是犯罪，因此台北市對這兩種人會分開處理，對於查緝毒品的力道絕不會退縮手軟。

警方接獲線報，泰國日前進口內裝2052箱椰子的貨櫃，毒品可能就在其中；警方先前已經掌握收貨的羅姓男子來台已定居20多年的泰國華僑，平時是豬肉中盤商，家境普通；當時警方面對貨櫃是否要開箱查驗時，主辦案件的偵三隊副隊長劉居榮根據跡證，研判毒品就在其中，加上一個豬肉商，竟會突然進口大量水果，他感到相當可疑，因此當機立斷決定開箱。

查獲毒品後，羅姓男子隨後被警方逮捕，羅男面對警方詢問，聲稱完全不知貨櫃內藏有毒品，會進口水果是因為有管道可以販售，還反問警方為何賣豬肉的人不能兼賣水果？但警方從羅男手機中，找到他和泰國方面的聯絡訊息，加上已被搜出毒品，因此立即逮捕到案。

警方指出，這起運毒案應該是跨國販毒集團操盤，吸收台灣毒販與泰國華僑居中簽線操作，葉姓男子其實才是這起運毒案主嫌，他多次與泰國方面聯繫，據悉他本身也牽涉多起毒品案件，張姓男子則是他的助手，警方從葉男手機中，也查獲他和泰國方面聯繫的資料。葉男被逮後，辯稱他只是幫朋友來關心這個貨櫃，但最後也被裁定收押。

台北市刑大破獲從泰國走私進口、價值上億元的海洛因磚，台北市長柯文哲表揚有功人員。...
台北市刑大破獲從泰國走私進口、價值上億元的海洛因磚，台北市長柯文哲表揚有功人員。記者廖炳棋／攝影
分享
台北市刑大破獲從泰國走私進口、價值上億元的海洛因磚，台北市長柯文哲表揚有功人員。...
台北市刑大破獲從泰國走私進口、價值上億元的海洛因磚，台北市長柯文哲表揚有功人員。記者廖炳棋／攝影
分享
台北市刑大破獲從泰國走私進口、價值上億元的海洛因磚，台北市長柯文哲表揚有功人員。...
台北市刑大破獲從泰國走私進口、價值上億元的海洛因磚，台北市長柯文哲表揚有功人員。記者廖炳棋／攝影
分享
台北市刑大破獲從泰國走私進口、價值上億元的海洛因磚，台北市長柯文哲表揚有功人員，...
台北市刑大破獲從泰國走私進口、價值上億元的海洛因磚，台北市長柯文哲表揚有功人員，柯文哲（左一）檢視海洛因磚，偵三隊副隊長劉居榮（左二）說明查案過程。記者廖炳棋／攝影
分享

毒品泰國北市

相關新聞

影／女聖師南投落網神態自若 專案小組形容「很沉」

2019-09-25 17:44

獨／女聖師毒打信眾鐵證 統統存在「驅魔專用」硬碟

2019-09-25 16:35

影／漁船海上失去動力待援 海巡艦救援拖船到安全水域

2019-09-25 16:22

查國有鹽灘地疑遭侵占 警意外逮獲通緝犯

2019-09-25 15:51

【即時短評】逆風展翅 態度才是關鍵

2019-09-25 14:14

逆風展翅／扛起冷氣機 小楊：現在每分錢都很踏實

2019-09-25 14:11

逆風展翅／小羽：毒品曾是人生解藥

2019-09-25 14:07

逆風展翅／放下西瓜刀 小黑要用攪拌棒重啟人生

2019-09-25 14:07

逆風展翅／阿傑：我在歧途上找「爸爸」

2019-09-25 14:06

逆風展翅／洗淨染血的手 多多拚4個月考上大學

2019-09-25 14:06

男子為口角殺傷鄰居 台中警中午逮他到案

2019-09-25 13:53

基層警捲袖活化28年老廳舍 東區分駐所煥然一新

2019-09-25 13:48

「連千毅之亂」讓警界繃緊神經 基市警方密集擴大臨檢

2019-09-25 13:46

台中恐怖社團自定罪犯守則 凌虐自己人錄影稱「神蹟」

2019-09-25 12:24

中檢察長陳宏達接獲陳情 破獲女信徒在大陸被殺案

2019-09-25 12:17

高市警號召反毒上街頭 快閃引注目

2019-09-25 12:12

影／推廣五良美德 女聖師涉教唆打死人 2歲女童不放過

2019-09-25 11:44

私菸案桃市府擬罰華航6百萬 鄭文燦：最高上限

2019-09-25 11:44

台東海邊拾獲海洛因磚 新北檢也查獲52塊海洛因磚

2019-09-25 11:10

農漁民存款搬海外？農業金庫一口氣提告70名網友

2019-09-25 10:58

王傳家通姦和解 檢方盼改判有罪「給社會交代」

2019-09-25 10:52

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人下午將到庭

2019-09-25 09:56

新銳導演程偉豪拍攝新片 與影星張震下午拜會北檢

2019-09-25 09:33

調查局破獲黃金走私案 查扣滿屋名牌包

2019-09-25 06:57

警清查直播主 6人具幫派背景

2019-09-25 00:56

影／公東高工及台東農工學生校外單挑 警方帶回1人調查

2019-09-24 20:40

派出所內白目叫囂「要把這裡包起來」 屁孩悲劇了

2019-09-24 20:24

影／北市刑大追緝毒品案件 板橋開3槍逮拒捕兇嫌

2019-09-24 16:49

北市警新北圍捕通緝犯 遭衝撞開3槍還擊

2019-09-24 16:38

臉書PO文稱要大屠殺 男遭警逮捕1萬元交保

2019-09-24 15:15
看更多

熱門文章

生產造成胎死母傷 接生醫師哭訴：不會閃避卸責

2019-09-25 12:43

新竹地檢署也趕開箱潮！檢察官熬夜辦案都靠這些

2019-09-25 11:56

區間測速防制超速有效 苗栗縣8處地點研擬實施

2019-09-25 14:18

台中恐怖社團自定罪犯守則 凌虐自己人錄影稱「神蹟」

2019-09-25 12:24

女騎士驚悚車禍後 交通局回應麻豆交流道之亂了

2019-09-25 15:12

高雄深夜連環車禍 肇逃男傷勢最重、急救中

2019-09-25 01:50

檢察官老哏中華電前董座也遭詐 160萬交車手才知上當

2019-09-25 15:57

影／推廣五良美德 女聖師涉教唆打死人 2歲女童不放過

2019-09-25 11:44

ATM卡住存6萬2變2萬5 10天後在「神秘區域」找到了

2019-09-25 14:14

農漁民存款搬海外？農業金庫一口氣提告70名網友

2019-09-25 10:58

產婦子宮破裂難產胎死 家屬包圍診所撒冥紙

2019-09-25 11:26

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人下午將到庭

2019-09-25 09:56

違規停車惹民怨 土城警結合里長廣播籲民眾自律

2019-09-25 11:25

警官外遇還家暴法官妻 法院判決須賠償36萬元

2019-09-24 23:46

影／疑似上山採藥失蹤14天 68歲翁被尋獲

2019-09-25 09:06

【重磅快評】從街頭到講台如此之近 是誰養大連千毅？

2019-09-25 12:09

還行人應有用路空間 新店警分局硬起來執法

2019-09-25 16:09

在電梯搭握她頸及肩 謔是不是給人家用過頭？

2019-09-25 06:54

中檢察長陳宏達接獲陳情 破獲女信徒在大陸被殺案

2019-09-25 12:17

「連千毅之亂」讓警界繃緊神經 基市警方密集擴大臨檢

2019-09-25 13:46

山上採草藥迷途 68歲翁靠野草露水撐過14天

2019-09-25 12:34

調查局破獲黃金走私案 查扣滿屋名牌包

2019-09-25 06:57

男子持槍彈遭查獲 法官認為警方「違法搜索」判無罪

2019-09-25 10:27

立法院外認乾女兒 陳抗落幕竟帶到旅館性侵

2019-09-25 18:55

影／台東2高職生相約單挑 只因共同友人生話

2019-09-25 11:14

老翁失蹤3天手機最後定位在瑞芳山區 消防人員入山搜救

2019-09-25 16:26

恐怖社團打死人還叫人頂罪 還打傷老婦失明及打幼童

2019-09-25 14:57

奈及利亞男約女友開房 因做這件事被告性侵

2019-09-25 11:51

護家盟張守一情史遭起底 高院判徐立德可離婚

2019-09-25 13:17

假冒婦科醫師性侵已故黑道大哥孫女 男蟲「沈良」遭訴

2019-09-25 10:12

產婦子宮破裂男嬰亡 家屬包圍診所抗議

2019-09-25 10:48

南投酒駕車禍死傷全國最高 縣警局大執法不分晝夜

2019-09-25 15:20

還公道！巡佐遭辱「收紅包」辦退休 婦人下場這樣

2019-09-25 14:11

逆風展翅／洗淨染血的手 多多拚4個月考上大學

2019-09-25 14:06

女童腿骨外露只擦藥…阿嬤聽到判無期哭了

2019-09-25 00:48

王傳家通姦和解 檢方盼改判有罪「給社會交代」

2019-09-25 10:52

查國有鹽灘地疑遭侵占 警意外逮獲通緝犯

2019-09-25 15:51

獨／女聖師毒打信眾鐵證 統統存在「驅魔專用」硬碟

2019-09-25 16:35

想硬上女同事她尖叫「我月經來」 慾男見衛生棉才煞車

2019-09-25 18:20

火車遇「佔位公主」！要求換位0歉意回「有差嗎」他秒反擊…結局超爽

2019-09-25 20:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top