進口椰子藏破億海洛因 豬肉商被逮問：不能改賣水果嗎

2019-09-25 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市刑警大隊破獲跨國走私海洛因案件，查獲52塊、重約20公斤的海洛因磚，價值超過新台幣1億元；警方根據目前跡證研判，這批海洛因磚應該來自泰緬金三角地區，販毒集團找來台灣人士當人頭，並由台灣涉毒人士指揮進口，警方將繼續追查毒品上游。

台北市刑警大隊偵三隊及文山一警分局偵查隊，日前循線掌握一跨國運毒集團線索，警方相當重視，報請新北地檢署檢察官陳詩詩指揮偵辦，這個月12日見時機成熟，會同財政部關務署基隆關、警政署保三總隊第一大隊、基隆港務警察總隊等單位，在基隆港檢查站攔截可疑貨櫃開櫃查驗， 當場查獲由泰國以進口椰子名義夾帶、並以茶葉為外包裝的第一級毒品海洛因，現場清點查扣海洛因磚52塊（約20公斤），市值超過新台幣1億元以上。

專案小組隨後收網，將負責接收貨櫃的羅姓男子（58歲）拘捕到案，18日陸續將葉姓主嫌（40歲）、張姓共犯（47歲）查緝到案，全案依毒品危害防制條例的涉嫌走私、運輸毒品等重罪，移請新北地檢署偵辦，三人移送後目前全被收押。

台北市刑大今早舉行破案記者會，台北市長柯文哲到場表揚有功人員，並宣示打擊毒品的決心，柯文哲檢視起獲的贓證物時，隨手拿起一塊巴掌大的海洛因磚，警方打趣說「市長，你拿的這塊就價值兩百萬元！」，柯文哲當場還嚇了一跳。

柯文哲會後接受記者訪問，指出站在政府立場，吸毒的人是一種病人，但販毒及製毒的人卻是犯罪，因此台北市對這兩種人會分開處理，對於查緝毒品的力道絕不會退縮手軟。

警方接獲線報，泰國日前進口內裝2052箱椰子的貨櫃，毒品可能就在其中；警方先前已經掌握收貨的羅姓男子來台已定居20多年的泰國華僑，平時是豬肉中盤商，家境普通；當時警方面對貨櫃是否要開箱查驗時，主辦案件的偵三隊副隊長劉居榮根據跡證，研判毒品就在其中，加上一個豬肉商，竟會突然進口大量水果，他感到相當可疑，因此當機立斷決定開箱。

查獲毒品後，羅姓男子隨後被警方逮捕，羅男面對警方詢問，聲稱完全不知貨櫃內藏有毒品，會進口水果是因為有管道可以販售，還反問警方為何賣豬肉的人不能兼賣水果？但警方從羅男手機中，找到他和泰國方面的聯絡訊息，加上已被搜出毒品，因此立即逮捕到案。