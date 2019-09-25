影／女聖師南投落網神態自若 專案小組形容「很沉」

2019-09-25 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市林姓女子成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，涉嫌教唆信眾打人成傷，甚至在大陸廣西鬧出人命，專案小組上月底收網抓人，但幹員透露，林女見到專案小組大陣仗收網抓人時，神態十分自然，與一般嫌犯驚慌失措，甚至意圖逃竄、兔脫的行徑都沒有，幹員形容「很沉」，十分少見。

專案小組透露，上月21日清晨8時許完成蒐證，前往南投縣國姓鄉搜索，先在南投縣國姓鄉的鬧區某處超商前，逮捕外出辦事的林姓女子（61歲），當時林女見警方大動作抓人，神情沒有一絲緊張，完全配合警方動作，眼神沉穩，表情自然，沒有歹徒犯案後，因犯行露餡又見到檢警查緝，有畏罪逃竄的下意識動作，與一般歹徒不同。

「她應該不覺得自己有錯」有幹員認為，林女被逮的樣子，就像是自己完全沒做錯事一樣，在警詢、檢方訊問時，不時以沈默或是否認方式回應，似乎林女不只對信眾進行洗腦，連自己都做好心理建設，認為自己涉嫌打死人，毒打老弱婦孺的行為，都是在「提倡道德倫常、匡正人心」，都是導人向善的行為。

據調查，林女已婚育有成年子女，但家人都只知道林女醉心社團活動，且林女長期不在家中，都與信眾在道場活動，家人都不知道林女恐涉嫌組織犯罪、傷害致死等重罪，甚至還遭法院羈押禁見。