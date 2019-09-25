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「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

女信徒在廣西被打死 涉案人被害人在台由中檢偵辦

2019-09-25 17:24聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市林性女子3年前創立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，在大陸廣西道場，教唆幹部毆打方女致死。中檢表示，這一部分由於被告，被害人皆為台灣民眾，由中檢偵辦；至於幹部凌虐信徒部分，被害人有兩岸信徒，台灣的被害人由中檢偵辦，而被凌虐的大陸民眾，已返回大陸，則由公安偵辦。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，信徒方被在大陸廣西被毆打致死，犯罪地牽涉兩岸，由兩岸共同打擊犯罪、司法互助，兩岸將密切合作，作證據交換，由於被害人方女、被告林女等人都在台灣，因此由中檢偵辦。

台中市林姓女子「中華白陽四貴靈寶聖道會」，在大陸廣西道場，教唆幹部毆打方女致死，...
台中市林姓女子「中華白陽四貴靈寶聖道會」，在大陸廣西道場，教唆幹部毆打方女致死，這一部分雖發生地點在大陸，但由於被告，被害人皆為台灣民眾，由中檢偵辦。圖／本報資料照
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公安檢察官台中市

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