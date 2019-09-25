獨／女聖師毒打信眾鐵證 統統存在「驅魔專用」硬碟

2019-09-25 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市林姓女子涉嫌透過社團法人，教唆信眾打人成傷，被害人從2歲到80歲老翁都有，甚至連協助前往大陸拓展的方姓女子，都疑遭林女教唆信眾毆打致死，經調查，林女與信眾所有的活動，都授意信眾以手機或錄影機的方式記錄，甚至連「借竅驅魔」的畫面都要信眾錄影，檢警上月底搜索時，在林女位於南投的道場查獲12顆硬碟，警方經過一周過濾後，發現信眾打人的畫面，全部都存在一顆硬碟內，大約有10G容量，全都是今年記錄下來的，雖然該顆硬碟沒有特別做記號，但信眾都知道是「驅魔專用」。

據調查，林姓女子（61歲）成立社團「中華白陽四貴靈寶聖道會」，以各種名目向信眾收費，甚至透過教義，唆使信眾互相毆打，數十名信眾、男女老少都有被毆打的紀錄。刑事局中打第五隊獲報後，上月底帶回林女等涉案19人，林女在上周遭法院裁定羈押，經查林女唆使信眾打人的鐵證，就存在一顆硬碟內。

專案小組在上月21日清晨前往南投縣國姓鄉搜索，先在國姓鄉鬧區的一家超商前，帶到林姓女子，隨後再前往位於國姓鄉山區的道場帶人，當時道場內的信眾聽到警察上門，還一度通風報信，通知場內的幹部，但檢警仍破門進入，在一樓供桌下方，查獲涉嫌打人的棍棒，以及存有犯罪事證的12顆硬碟。