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「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

獨／女聖師毒打信眾鐵證 統統存在「驅魔專用」硬碟

2019-09-25 16:35聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市林姓女子涉嫌透過社團法人，教唆信眾打人成傷，被害人從2歲到80歲老翁都有，甚至連協助前往大陸拓展的方姓女子，都疑遭林女教唆信眾毆打致死，經調查，林女與信眾所有的活動，都授意信眾以手機或錄影機的方式記錄，甚至連「借竅驅魔」的畫面都要信眾錄影，檢警上月底搜索時，在林女位於南投的道場查獲12顆硬碟，警方經過一周過濾後，發現信眾打人的畫面，全部都存在一顆硬碟內，大約有10G容量，全都是今年記錄下來的，雖然該顆硬碟沒有特別做記號，但信眾都知道是「驅魔專用」。

據調查，林姓女子（61歲）成立社團「中華白陽四貴靈寶聖道會」，以各種名目向信眾收費，甚至透過教義，唆使信眾互相毆打，數十名信眾、男女老少都有被毆打的紀錄。刑事局中打第五隊獲報後，上月底帶回林女等涉案19人，林女在上周遭法院裁定羈押，經查林女唆使信眾打人的鐵證，就存在一顆硬碟內。

專案小組在上月21日清晨前往南投縣國姓鄉搜索，先在國姓鄉鬧區的一家超商前，帶到林姓女子，隨後再前往位於國姓鄉山區的道場帶人，當時道場內的信眾聽到警察上門，還一度通風報信，通知場內的幹部，但檢警仍破門進入，在一樓供桌下方，查獲涉嫌打人的棍棒，以及存有犯罪事證的12顆硬碟。

據調查，檢警查扣的12顆硬碟當中，有11顆硬碟都是記錄林女及信眾參與各式活動的記錄，每顆硬碟都存得「滿滿的」，都有1TB（1024G）的容量，但只有一顆硬碟存有林女與信眾涉嫌打人的錄影畫面，僅有10G大小，且該顆硬碟沒有特別做記錄，但詢問信眾都知道，「驅魔的畫面都存在這顆」，專案小組整整花了一周的時間過濾，才把所有影像調查完成。

台中市林姓女子涉嫌透過社團教唆信眾打人成傷，林女還將信眾打人的畫面，以錄影的方式...
台中市林姓女子涉嫌透過社團教唆信眾打人成傷，林女還將信眾打人的畫面，以錄影的方式記錄在一顆硬碟內，全都成為犯罪鐵證。記者陳宏睿／攝影
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