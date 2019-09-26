男持刀傷鄰居逃逸 警案發4小時後逮獲

2019-09-26 10:42 中央社 記者趙麗妍台中25日電



58歲羅姓男子與51歲賴姓男子為鄰居但不睦，今天2人發生爭執，羅男涉持短刀砍傷賴男手、背部後，騎機車逃逸。警方循線，在4小時後逮捕羅男，訊後依法偵辦。賴男送醫後無礙。

警方指出，羅男與賴男為鄰居，居住台中市太平區，2人平常疑相處不睦，上午羅男在巷口遇到賴男，2人一言不合，羅男拿出身上的短刀，砍傷賴男的手部、背部後，騎機車逃逸。

警方獲報趕抵現場，經調閱相關監視器，以影片追人，在案發4小時後將羅男逮捕歸案，帶回派出所訊問。賴男手部、背部遭砍傷，送醫後救治後，傷口經手術縫合無大礙。

羅男警訊後，警方依殺人未遂罪嫌，將羅男移送偵辦。