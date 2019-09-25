查國有鹽灘地疑遭侵占 警意外逮獲通緝犯

2019-09-25 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市學甲警分局查察沿海國有鹽灘地疑遭侵占，意外發現陳姓男子涉嫌，陳否認侵占國土情事，警方追查，意外發現陳竟是通緝犯，當場逮捕解送台南地檢署歸案。

警方近來接獲情資，政府發展綠能將設置太陽能光電廠，不肖業者相中台南將軍、七股一帶的廢棄鹽灘地，擅自整地飼養文蛤，學甲警方前晚在將軍區青鯤鯓一處魚塭旁，發現陳姓男子形跡可疑，意外查出陳竟是通緝犯。

經查，陳男外號「金剛」，有殺人、槍砲、毒品等前科，平時以暴力討債、收取保護費為生，3年前因向佳里區多家按摩店、養生館收取保護費，不從時就以棍棒砸店威脅，也曾在學甲向人討債，逼得債主跳下魚塭逃命，手段凶狠，後來遭法院判刑，卻遲未到案，檢方在8月底發布通緝。

陳男通緝期間行事低調，行蹤飄忽，讓警方難以掌握，陳興起歹念，見到將軍青鯤鯓一帶的廢棄鹽灘地無人使用，竟雇來重機具整地成魚塭，估計面積約有10公頃，並放下文蛤苗飼養，原打算海撈一票。