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查國有鹽灘地疑遭侵占 警意外逮獲通緝犯

2019-09-25 15:51聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市學甲警分局查察沿海國有鹽灘地疑遭侵占，意外發現陳姓男子涉嫌，陳否認侵占國土情事，警方追查，意外發現陳竟是通緝犯，當場逮捕解送台南地檢署歸案。

警方近來接獲情資，政府發展綠能將設置太陽能光電廠，不肖業者相中台南將軍、七股一帶的廢棄鹽灘地，擅自整地飼養文蛤，學甲警方前晚在將軍區青鯤鯓一處魚塭旁，發現陳姓男子形跡可疑，意外查出陳竟是通緝犯。

經查，陳男外號「金剛」，有殺人、槍砲、毒品等前科，平時以暴力討債、收取保護費為生，3年前因向佳里區多家按摩店、養生館收取保護費，不從時就以棍棒砸店威脅，也曾在學甲向人討債，逼得債主跳下魚塭逃命，手段凶狠，後來遭法院判刑，卻遲未到案，檢方在8月底發布通緝。

陳男通緝期間行事低調，行蹤飄忽，讓警方難以掌握，陳興起歹念，見到將軍青鯤鯓一帶的廢棄鹽灘地無人使用，竟雇來重機具整地成魚塭，估計面積約有10公頃，並放下文蛤苗飼養，原打算海撈一票。

據悉，由於該處將興建電廠，附近魚塭都已經清空，僅陳這處魚塭遲遲無人處理，學甲警方獲報追查，9月初在該處找到一群正準備收成文蛤的工人，其中一人是陳嫌兒子，警方研判陳嫌會出面，派人持續監控，前晚一舉逮捕歸案，目前該處魚塭上有數萬斤文蛤未收成，警方將持續追查釐清案情。

台南市學甲警分局追查國有鹽灘地疑遭侵占，意外發現陳姓男子是通緝犯當場逮捕解送歸案...
台南市學甲警分局追查國有鹽灘地疑遭侵占，意外發現陳姓男子是通緝犯當場逮捕解送歸案。記者謝進盛/翻攝
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台南將軍青鯤鯓國有鹽灘地傳出遭侵占，警方加強巡邏因應。記者謝進盛/翻攝
台南將軍青鯤鯓國有鹽灘地傳出遭侵占，警方加強巡邏因應。記者謝進盛/翻攝
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通緝毒品殺人

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